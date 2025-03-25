Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ибрагим Магомадов стал бронзовым призёром чемпионата Азии в Аммане, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен выступал в весовой категории до 77 килограммов. В схватке за третье место Магомадов оказался сильнее Амро Саде из Иордании.

Также за третье место поборется Шамиль Ожаев (до 87 килограммов). Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов) выступит в финале.

Ербол Камалиев (до 55 килограммов) и Султан Асетулы (до 63 килограммов) уступили в схватках за "бронзу".