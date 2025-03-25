Ибрагим Магомадов принёс Казахстану первую медаль чемпионата Азии по борьбе
Ербол Камалиев и Султан Асетулы уступили в схватках за "бронзу".
Сегодня, 21:48
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Сегодня, 21:48Сегодня, 21:48
104Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ибрагим Магомадов стал бронзовым призёром чемпионата Азии в Аммане, передаёт BaigeNews.kz.
Спортсмен выступал в весовой категории до 77 килограммов. В схватке за третье место Магомадов оказался сильнее Амро Саде из Иордании.
Также за третье место поборется Шамиль Ожаев (до 87 килограммов). Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов) выступит в финале.
Ербол Камалиев (до 55 килограммов) и Султан Асетулы (до 63 килограммов) уступили в схватках за "бронзу".
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