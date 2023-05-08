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Instagram/boxingkazakhstan Сегодня, 08:47
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Сегодня, 08:47
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Фото: Instagram/boxingkazakhstan

IBA дала ответ о пересмотре результата скандального боя Бибосынова на ЧМ-2023

Стало известно официальное решение Международной ассоциации бокса (IBA) относительно возможного пересмотра результата поединка казахстанского боксера Сакена Бибосынова и индийца Дипака Кумара на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во время трансляции одного из боев чемпионата мира комментатор телеканала "Qazsport" в прямом эфире сообщил, что IBA уже официально дала отрицательный ответ на пересмотр результата боя Сакена Бибосынова.

Напомним, Сакен Бибосынов в 1/16 финала в весовой категории до 51 килограмма проиграл Дипаку Кумару раздельным решением судей и досрочно завершил выступление на чемпионате мира в Ташкенте. 

Некоторые болельщики и эксперты стали высказываться о том, что победу у Бибосынова украли, а Казахстанская федерация бокса направила официальную жалобу в IBA.

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Сегодня, 08:47
525
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