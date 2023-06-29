И в жару и в холод за 80 тысяч: как выращивают лес в области Абай и почему за это так мало платят?

Фото: Альбина Халел

В лесопитомнике, которым гордится вся страна, большинство сотрудников лишены возможности получать премии и работать круглый год. При том, что здесь выращивают посадочный материал для восстановления гарей по уникальной технологии, аналогов которой нет в Казахстане. Здесь оборудование из Швеции, торф из Финляндии, а вот зарплаты к сожалению из прошлого. Как выращивают хвойную рассаду в стаканчиках, сколько за это платят, и когда начнётся работа по восстановлению Гари-2023, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Для того, чтобы сгоревший сосновый бор вновь зазеленел, потребуются сотни миллионов саженцев, которые будут выращивать в восьми оборудованных питомниках природного резервата "Семей Орманы". Сейчас в них взращивают порядка 12 миллилнов саженцев в год. В семи из них готовят посадочный материал для восстановления леса традиционным способом в открытом грунте на полях.

Ещё один питомник производит посадочный материал по уникальной технологии, с так называемой закрытой корневой системой, аналогов которой нет в Казахстане. Он открылся весной 2016 года. Именно туда мы и отправились.

Комплекс лесного питомника и лесосеменной станции расположен в селе Кара-Мурза Бескарагайского района области Абай и относится к Канонерскому лесничеству ГУ ГЛПР "Семей Орманы". Его уникальность заключается в том, что кроме традиционного открытого способа, здесь выращивают саженцы закрытым способом в ячейках, в результате чего полугодовалые сеянцы высаживают с комом земли, в котором сохраняются необходимые для дальнейшего развития минералы и питательные вещества. Это обеспечивает почти 100%-ную приживаемость.

Комплекс построили в рамках проекта Всемирного банка развития "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории РК", оснастили шведским и финским оборудованием. Проект обошёлся государству в 1,5 миллиарда тенге. Общая площадь питомника - 17,1 гектара, из которых 15 занимают поля.

Половина рабочей земли, на сегодня это 7,26 гектаров, занимают саженцы открытого типа - однолетки и двухлетки. Остальная земля в лучших традициях трёхсевного полеоборота отдыхает. Здесь применяют сидеральный и чёрный пар. В первом случае участок земли засевают сидератами - бобовыми, рожью, чтобы земля насытилась азотом и другой органикой. А во втором - землю регулярно рыхлят и пересыпают, создавая аэрацию и попутно избавляясь от вредителей.

Кроме полей для сосёнок с открытой корневой системой (ОКС) и теплиц для сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС) на территории питомника расположены административный, производственный корпус, накопительный бассейн, поливные насосы, ангары.

Семян много не бывает!

Любая посевная кампания начинается с заготовки семян. В лесосеменном комплексе семена сосны обыкновенной готовят впрок, ведь нужно обеспечить посадочным материалом не только себя, но и питомники других филиалов.

Сбором шишек занимаются специальные бригады, которых нанимают на время заготовки - это период с ноября по февраль.

Первый цех, куда попадают сосновые плоды - это линия переработки шишек. Зимой здесь кипит работа. После 48 часов просушки шишки раскрываются, после чего специальный барабан выбивает из них семена. Мусор в виде распавшихся на доли шишек разбирают местные жители в качестве топлива для бань и домашних печей, а ещё ими отапливают местную котельную.

Затем семена засыпают в бутыли, закладывают туда лакмусовую бумажку для контроля влажности, и помещают стеклянные тары в холодильники. При температуре минус два градуса он хранятся здесь до весны. Две холодильные камеры позволяют содержать до 300 бутылей семян.

Перед посадкой сырьё калибруют на крупное, среднее и мелкое семя, поскольку высевальный аппарат для закрытого типа работает только со средним размером. А мелкие и крупные семена идут на посадку в открытый грунт. Ещё один необходимый этап - это пропуск семян через ваккумник, который отделяет пустые семена от полных.

По времени всходов определяется класс семян. Семена первого класса всходят за 7-10 дней. На один гектар открытого грунта требуется порядка 60 килограммов семян 1-го класса, 90 килограммов 2-го класса или 120 килограммов третьего.

Руководитель питомника Руслан Надырбеков рассказал о каждом этапе, который проходит семя - от посадки в кассеты до высадки саженца в бору.

При закрытом типе выращивания сеянцев, семена высаживают в ячейки с торфом. Эта работа начинается с загрузки крупной партии торфа в специальный контейнер, где он очищается от мусора. Затем готовый субстрат распределяется по кассетам. Третий этап - это создание отверстий для закладки семян при помощи лункообразователя, и только потом точечный высевальный аппарат помещает в каждую ячейку по одному семени. Поверх торфа кассету засыпают свежими опилками сосны, который привозят из Букебаевского филиала "Семей Орманы", который расположен в 60 километрах от Кара-Мурзы.

Челябинский торф, который ранее использовался для посева семян с ЗКС, выдавал на финише много отходов. Поэтому в этом году сотрудники питомника решили поэкспериментировать и использовали финский торф. Не прогадали!

"У торфа из Финляндии хорошая термообработка, состав, и главное, что нас очень порадовало - почти нет отходов. Сравните сами: если раньше после посадки оставалось 25 тысяч литров мусора, то в этом году всего 200 граммов, - рассказал о разнице Руслан Надырбеков. – Новый вид торфа уже зарекомендовал себя на данном этапе. Ещё не известно, как поведут себя сеянцы после высадки в бору, но уже сейчас видно, что всхожесть семян очень хорошая".

Карбон вместо полиэтилена

Двухслойный "пирог" из торфа и опилок с начинкой в виде семечка после посадки отправляется в парниковые условия. В каждой из трёх теплиц растёт по 536 тысяч будущих ёлочек. Всего в теплицах выращивают 1 миллион 600 тысяч сеянцев с закрытой корневой системой. Ещё столько же готовятся к взрослой жизни в зоне закаливания.

Зона закаливания - это крытые ангары с условиями, приближенными к естественным. Сюда выносят саженцы, достигшие высоты 7 сантиметров. До осени они должны подрасти в два раза. И только тогда их распределят по лесничествам, чтобы высадить на месте сгоревшего бора.

"Когда мы высаживаем в грунт саженцы с закрытой корневой системой, со своим родным комом земли, то они не так сильно болеют и лучше приживаются", - пояснил преимущество новой технологии Рслан Надырбеков.

До 2020 года теплицы были покрыты плёнкой, но суровый климат, порывистые ветра превратили полиэтиленовую крышу в ошмётки, поэтому пришлось заменить его на поликарбонат.

"Первую ротацию (посадку семян – авт.) в этом году мы произвели 14 марта, вторую - в середине мая. До начала посевных работ мы прогреваем теплицы, поэтому с начала февраля начинаем их отапливать и готовиться к посеву. Температура стаканчика не должна превышать 25 градусов. Если будет выше – то всходы будут преть и погибнут. А если слишком низкой – семена не прорастут. Температура в питомнике варьируется от 9 градусов ночью до 25 градусов днём", - рассказал о тепличных стандартах руководитель питомника.

Стандарт для саженца, готового переехать на "ПМЖ" в естественную среду - 15 сантиметров. Если саженцы с закрытым корнем доводят до нужного состояния в питомнике за полгода, то саженцы с открытым корнем – за полтора года.

Семена высевают в открытом грунте в середине марта, а когда появляются всходы - притеняют при помощи деревянных щитов под наклоном 30 – 40 градусов.

Сеянцы сосны открытого типа высаживают в бору весной, а закрытого типа - осенью.

"Надеемся на надбавку"

Большинство сотрудников питомника, как, впрочем, и всего резервата – это вольнонаёмные рабочие, которые трудятся на охране и взращивании леса только полгода – в пожароопасный период с апреля по октябрь.

Штат питомника состоит из 18 человек, в числе которых 13 рабочих и 5 административных сотрудников. Каждую весну руководство привлекает ещё почти 30 человек для посадочных работ. Зарплата сотрудников питомника - от 68 до 150 тысяч тенге. На временную ставку люди идут нехотя. Например, сейчас питомнику нужен тракторист. Вакантное место занимать не спешат.

"Дают временную ставку, а человек не хочет работать только сезон, не хочет зимой опять искать себе новое место. Людям нужна стабильная пенсионка и медстраховка. Летом нам не хватает пропольщиков. Поэтому мы привлекаем других работников питомника к полевым работам. Вот и получается, что те, кто должен заниматься своими обязанностями, занимаются прополкой", - поделился реалиями питомника Руслан Надырбеков.

Вольнонаёмные рабочие питомника считают, что им необходимо ощутимо повысить оплату труда. Так как именно они "вынашивают" хвойные саженцы в течение всего сезона – с марта до поздней осени, высаживают его в лесу, и получают при этом всего от 75 до 90 тысяч теге в месяц.

"Что нам снег, что нам дождь"

Пропольщики приезжают в Кара-Мурзу из соседних сёл Долонь и Канонерка. Для них организован подвоз. Рабочий день - с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. Еду рабочие привозят с собой. Собрать продуктовую сумку на весь рабочий день стоит около 2 тысяч тенге - пара перекусов, напитки, горячее. При средней зарплате рабочих в 80 тысяч тенге почти половина этой суммы уходит на еду. Остальная часть - на долги в магазине. Вот и получается, что люди работают за еду и из любви к лесу.

Рабочие трудятся в открытом поле при любых условиях - и в жару, и в ветер. Когда столбик термометра достигает отметки +35 градусов, рабочие уходят в тень на переменки: полчаса работают и столько же потом отдыхают.

Рабочий лесо-восстановительных работ Ольга Мельник трудится на прополке с 2007 года. 9 лет она ухаживала за саженцами в Тюменском лесничестве Канонерского филиала, а когда открыли современный питомник - перешла в Кара-Мурзинское лесничество. Работа в поле обеспечивает выплаты по медстрахованию и пенсионные накопления. Свести концы с концами помогает подсобное хозяйство.

"Я живу в Канонерке. Трое детей. Денег не хватает. Одна замуж вышла и ещё два студента. За квартиру отдай, детям сумку собери. Где хватать будет? Если бы не подсобное хозяйство, вообще можно было волком выть. За счёт хозяйства и выживаем. Ещё огород есть. По нынешним ценам эта зарплата вообще мизерная. Моя зарплата - 80-90 тысяч. На продукты уходит больше половины. Вот и получается, что фактически за 20 тысяч работаем. Практически, за еду", - говорит Ольга.

После посадки семян в середине марта рабочие берут неоплачиваемый отпуск без содержания, так как работа на неопределённое время заканчивается. В апреле мужчины и женщины выходят на поля временно, и снова вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. И уже в мае, когда активно начинает расти сорняк, люди выходят на работу и трудятся до поздней осени.

Из-за такого графика, говорит жительница села Долонь Ирина Худякова, и оплата нестабильная. Но здесь без вариантов - в родной деревне нет другой работы.

"Условия нравятся, отношение хорошее. А зарплата - 75 тысяч в прошлом году вышла. Теперь не знаю, как будет. Цены то страшные. А что делать? В Долони нет работы - только школа, сельсовет да лесхоз. Зимой кто как может, так и подрабатывает. Нужно внести идею перевести временных рабочих на постоянное содержание. Чтобы мы были социально защищены. Чтобы не искали средства на проживание зимой. Мы ведь из года в год работаем. При советском союзе для женщин в лесничествах была круглогодичная работа: ломали лапку, собирали шишку. На сушилке могли работать, прищепки на цехах делали. А сейчас нет ничего этого. Всё позакрывали", - вспоминает Ирина Худякова.

Руководитель питомника Руслан Надырбеков солидарен с коллегами и считает, что рабочим, выращивающим будущий лес, нужно поменять тарифный устав и внести возможность поощрения.

"Всё что делается в питомнике, в основном благодаря нашим простым работникам. Для них нужно поменять тарифный устав и включить возможность премирования. Цены растут ежедневно и по нынешним меркам их зарплаты очень низкие. В деревнях продукты стоят намного дороже, чем в городе. Если в ближайшее время не поднимут зарплату, то в питомнике просто некому будет работать", - обозначил возможное будущее Руслан Надырбеков.

После жутких пожаров, в результате которых в Абайской области трагически погибли 15 человек, сотрудникам лесничеств пообещали в два раза повысить зарплату. В дирекции резервата "Семей Орманы" пояснили, что в Комитет лесного хозяйства была подана заявка на увеличение оплаты труда штатным сотрудникам лесничеств на 100%, а вольнонаёмным - на 70%. 1 июля станет известно, как измениться зарплата работников лесного хозяйства.

В резервате также отметили, что восстановление сгоревшего в мае и начале июня леса начнётся не раньше, чем через 5 лет, так как отвод, вырубка поражённых деревьев и санитарная очистка гари займёт много времени.

В ближайшее время в резервате может появиться ещё один питомник по выращиванию сеянцев сосны закрытого типа. В Управлении природных ресурсов области Абай заявили, что планируют устроить такую станцию в Талицком лесничестве, территория которого ощутимо пострадала от пожара.

Фото: Альбина Халел.