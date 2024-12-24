В МЧС Казахстана рассказали о героях в своих рядах, передаёт BaigeNews.kz.

Амангельды Доскенов - начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Акмолинской области награждён орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы.

За годы работы спасателем на его памяти немало эпизодов, когда он и его сотрудники приходили на помощь людям, попавшим в беду. Самый запоминающийся случился в этом году.

Жители села Еркеншилик выехали в районный центр для планового осмотра сына и сбились с пути. Глава семейства вышел из авто и заблудился - в степи начался буран. Женщина, находившаяся на 35 неделе беременности, вызвала спасателей.

На вызов выехал начальник ОЧС Доскенов. Он и его сотрудники добирались на место ЧП на вездеходе. Однако из-за практически нулевой видимости пришлось продолжать поиски пешком. Ситуация усугублялась тем, что буран с каждой минутой только набирал силу.

К моменту, когда Амангельды обнаружил женщину с сыном, он сам уже получил обморожение. Как сейчас вспоминает, искать приходилось вслепую, был страх не найти пострадавших. Однако все завершилось благополучно.

Начальник ОЧС вызвал транспорт, который доставил женщину с ребёнком до трассы, там их передали в руки медиков. Позднее обнаружили и главу семейства. Семья, благодарная за спасение, пригласила Амангельды на выписку из роддома. Новорождённого назвали в честь спасителя – Амангельды.

Арман Сарыбаев - начальник караула пожарной части №5 в Шымкенте имеет медаль "Ерлігі үшін". За годы своей службы он не раз оказывался на передовой, проявляя мужество и спасая людей в крупных и сложных пожарах. Один из таких произошёл 18 декабря 2023 года в жилом комплексе "БИИК".

Как только поступило сообщение, огнеборцы незамедлительно отправились на схватку с огнём. К моменту прибытия из окон квартиры на десятом этаже шёл густой черный дым. Капитан гражданской защиты Сарыбаев принял быстрое решение и скомандовал: "Спасти людей! Эвакуировать их из здания! Сохранить жизнь!"

Главной задачей было спасение. Он, возглавив команду, начал проводить разведку. Был страх, что не успели. К счастью, на десятом этаже в квартире, заполненной дымом, они нашли и спасли женщину с дочерью. Девочка была в инвалидной коляске.

Командир отделения пожарной части №6 Сайрамского района Туркестанской области Бекжан Балданов погиб 2 апреля 2024 года во время несения службы в период паводков в Северо-Казахстанской области. Награждён медалью "Ерлігі үшін".

Еркын Амирханов - главный спасатель Оперативно-спасательного отряда ДЧС Кызылординской области. Награждён медалью "Ерлігі үшін". В апреле 2024 года оказывал помощь жителям Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей в борьбе с паводками.

Ертай Раймбеков - оперативный дежурный Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области. Награждён орденом "Айбын" II степени.

Одним из самых ярких примеров его самоотверженности стала спасательная операция 20 января 2023 года на рынке "Аксай" в Таразе. Во время пожара, когда дым застилал всё вокруг, а температура поднималась до опасных пределов, Ертай возглавил звено газодымозащитной службы. Рискуя жизнью, он и его команда вошли в горящее здание. Из пламени Ертай лично вынес двух женщин и спас человека с ограниченными возможностями, оказавшегося в западне.

В 2024 году он участвовал в спасательной операции во время наводнения в Акмолинской области. Тогда под его руководством эвакуировали более 200 человек, а также спасли водителя тонущего автомобиля. Несмотря на ледяную воду и риск для здоровья, Ертай лично прыгнул в воду, чтобы спасти жизнь незнакомцу.

Нурдаулет Есдаулетов - старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части №5 ДЧС Астаны получил орден "Айбын" III степени.

1 апреля этoгo гoда он cпac людей из oгня в доме по улице Абая. Перед командой Нурдаулета была задача эвакуировать жильцов с верхних этажей. Пожарный, быстро установив лестницу на окно четвёртого этажа, обнаружил там женщину с ребёнком на руках, которая с испугом звала спасателей на помощь. Нурдаулет сначала спустил 1,5-годовалого малыша. Затем его родителей и бабушку.

Следующими счастливчиками, которых спас Нурдаулет, оказались пожилые люди, оказавшиеся заложниками пожара в доме по улице Карасай батыра. Там пожарному пришлось oбcлeдoвaть пoмeщeния пoлзкoм, так как из-за чёрного густого дыма ничего не было видно. Мужчина поочерёдно вытащил пенсионеров к выходу и передал своим коллегам, где им оказали дoвpaчeбную пoмoщь и привели в сознание. Нурдаулет также участвовал в тушении лесного пожара в Абайской области летом прошлого года.

Максим Стец - главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области, обладатель медали "Ерлігі үшін". В январе на золотодобывающем предприятии случился обвал грунта, под землёй остались 4 человека. Максим занимался организацией страховки для спасателей, спускавшихся вниз. Позже совместно со специалистами компании "АК Алтыналмас" он участвовал в геосканировании обвала.

Нурболат Тажигулов - командир отделения пожарной части №6 ДЧС Актюбинской области. Чтобы спасти больную женщину, поочередно с другими спасателями он бежал 18 километров перед вездеходом, показывал водителю дорогу. Видимость была нулевая. Бабушку благополучно доставили в больницу.

Сунгат Жузболсын - пожарный-спасатель ПЧ №10 ДЧС Мангистауской области. Награждён орденом "Айбын" ІΙΙ степени. Был задействован в работе по укреплению берега реки и возведению плотины в период паводка. Также участвовал в откачке воды, переселении жителей в безопасную зону, защите имущества.

22 мая Сұнғат вместе с товарищами нёс ночное дежурство на въезде в село Жалғансай. Неожиданно произошел порыв дамбы на реке Жайык. Спасатель позвонил в штаб, оповестил акимат и вместе с коллегами приступил к эвакуации людей и восстановлению прорвавшейся дамбы.

Куат Шахмет - спасатель ДЧС Павлодарской области, награждён медалью "Ерлігі үшін". Когда на шахте "Майкаинзолото" произошёл трагический инцидент с автобусом, Шахмет вместе с коллегами прибыл на место в считаные минуты. Несмотря на низкую температуру воздуха, угрозу повторных обвалов грунта и постоянную осыпь земли, он, рискуя собственной жизнью, спустился в глубину воронки. Благодаря его профессионализму и самоотверженности, спасателям удалось обнаружить тела погибших.

Калдыбек Асанов - пилот-инструктор АО "Казавиаспас". Награждён орденом "Айбын" ІΙ степени. Он помогал при ликвидации пожаров в Турции и Казахстане. В сложных условиях, когда каждый миг на счету, Калдыбек с коллегами доставлял воду к очагам возгорания, рискуя своей жизнью ради спасения других.

Провёл спасательную операцию в Атырауской области, где мощные паводки затопили населённые пункты, скотные дворы, разрушили дома и лишили сотни людей имущества. Несмотря на сложные погодные условия, он обеспечивал доставку гуманитарной помощи пострадавшим, помогая восстановить надежду там, где казалось, что её уже не осталось.

Бауржан Жаулетбаев - командир отделения пожарной части №5 ДЧС Северо-Казахстанской области. Награждён орденом "Айбын" ІΙΙ степени.

Бауржан спасал и эвакуировал из подтопленных паводковыми водами населённых пунктов Г.Мусрепова, Шал акына, Есильского, Кызылжарского районов и микрорайона Подгора Петропавловска людей и животных, возводил дамбы и откачивал воду, оказывал необходимую помощь пострадавшим.

Он также проводил экстренную ночную эвакуацию многодетной семьи из подтопленного водами реки Есиль дома в селе Большая Малышка. Выносил на руках в холодную ночь маленького испуганного ребёнка.

Куаныш Кумаршиев - командир отделения пожарной части №8 ДЧС Западно-Казахстанской области. Награждён орденом "Айбын" ІΙΙ степени. 26 марта для проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий паводка он в составе группы выехал посёлок Каратобе. Была поставлена задача о доставке лежащего больного и машины с гуманитарной помощью и инженерной техникой из Уральска в Каратобе через образовавшийся перелив в 2,5 км на дороге Жымпиты-Каратобе. Ситуация осложнялось полным отсутствием видимости дороги и возможности ориентироваться на трассе.

Для организации проезда автотехники командир отделения Кумаршиев совместно с майором гражданской защиты Манарбеком Султановым продвигались в пешем порядке по краям дороги, преодолевая сильное течение ледяной воды, рискуя каждую минуту оступиться и получить травму, прошли сложный участок, указывая безопасное направление водителям автотехники.

Благодаря смелым и решительным действиям сотрудников благополучно доставили лежащего больного к месту жительства, продовольствие и медикаменты жителям населённых пунктов Каратобинского района, а также из затопленной местности было эвакуировано 150 человек.

Бейбарыс Ракым был командиром отделения специализированной пожарной части №1 в Атырауской области. Посмертно награждён орденом "Айбын" ІΙΙ степени. Участвовал в откачке воды в Кульсары по время паводка.

Женис Болатов - водитель пожарной части №18 ДЧС Карагандинской области. Награждён орденом "Айбын" ІΙΙ степени. Активно участвовал в ликвидации последствий подъёма уровня паводковых вод, эвакуации людей и их имущества. Спасая людей из села Сарытерек, принял важное решение о вскрытии дорожного полотна, что позволило эвакуировать 23 человека, среди которых было 8 детей, 5 беременных женщин и 10 пожилых людей.

8 февраля 2024 года Женис возглавил операцию по поиску пропавших людей в селе Айыртас. Искали женщину и ребёнком. Команда обследовала 6 километров степи, и, благодаря оперативным действиям, спасла людей, доставив их в районную больницу.

Ильяс Мухпул - инженер Центра оперативного управления силами и средствами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы. Также награждён орденом "Айбын" ІΙΙ степени. Помогал тушить пожар 24 февраля на СТО в микрорайоне "Теректы". В ходе разведки руководителю тушения пожара от очевидцев поступила информация о том, что внутри находится работник сервиса. Получив команду и оценив обстановку, Ильяс возглавил разведывательную группу, рискуя собой и жизнями подчененных, направился на поиски и спасение пострадавшего в условиях нулевой видимости и высокой температуры.

При помощи пожарного лома спасатели вскрыли металлические ворота, Ильяс проник в охваченное огнём и дымом здание и обнаружил лежащего без сознания пострадавшего. Спасатель вынес парня на свежий воздух. И видя отстутствие признаков жизни у пострадавшего, оказал своевременную первую помощь, провел сердечно-легочную реанимацию.