И в огонь и в воду: как полицейские спасали казахстанцев в 2024 году

Во время службы полицейские ежедневно спасают людей, порой рискуя собственной жизнью. Их работа сопряжена с высокой ответственностью. Ведь именно от их решения могут зависеть чужие жизни. В уходящем году у стражей порядка также были спасательные операции. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Спасения в Шымкенте

В начале ноября в Шымкенте старший лейтенант полиции Мейиржан Барат предотвратил трагедию, спасая девушку, собирающуюся прыгнуть с моста. Он прибыл на место всего за полторы минуты, когда девушка уже находилась за ограждением. К счастью, ему удалось вовремя вмешаться и предотвратить несчастный случай.

Как рассказывал сам Мейиржан Барат, у него не было времени на раздумья. Увидев девушку, он мгновенно бросился к ней на помощь. С 2019 года он служит в органах МВД и выбрал этот путь, следуя примеру своего отца. После окончания школы он поступил в Алматинскую академию МВД Республики Казахстан.

Фото: УВП города Шымкент

Это не первый случай, когда полицейские в Шымкенте спасают людей. В начале года инспектор Нурислам Кудайберген спас женщину, которая прыгнула в ледяную реку. Получив сигнал о происшествии, он немедленно выехал на место. Без колебаний он бросился в холодную воду, схватил женщину за одежду и с помощью напарника вытащил её на берег. Всё произошло так быстро, что Нурислам даже не успел почувствовать, как холодна была вода. Он отметил, что без помощи коллеги справиться с ситуацией было бы невозможно. Впоследствии выяснилось, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, что и стало причиной её поступка.

Скриншот видео ДП Шымкента

Первая помощь

Другой случай героизма ппроизошёл в Жамбылской области. В ноябре сотрудник правоохранительных органов спас жизнь женщине, срочно доставив её в больницу в критическом состоянии. Рано утром, патрулируя свой участок, Бахтияр Рахметбаев заметил автомобиль, фары которого мигали с необычайной частотой. Подъехав ближе, он услышал, как мужчина в машине кричит: "Срочно! Сердце!". Полицейский стал медлить: включил проблесковые маячки и, не теряя ни минуты, повел автомобиль в ближайшую больницу.

Как выяснилось, в машине находилась мать водителя, которой требовалась экстренная помощь. Мужчина, пытаясь добраться с ней из села Гродеково в Тараз, потерялся и не знал, где находится больница. Благодаря оперативным действиям полицейского, женщина была вовремя доставлена в медучреждение. Ей была проведена срочная операция на сердце и теперь её жизни ничего не угрожает.

В июне этого года в области Жетысу произошёл случай, когда полицейский спас жизнь ребенку, который чуть не утонул. Санат Сериккалиулы находился в отпуске в дачном обществе "Красный камень". Он услышал крики детей и полез в воду. Оказалось, что 11-летний мальчик не мог выбраться из воды. Он был в критическом состоянии: почти не дышал, а его тело начало синеть. Не теряя времени, полицейский подбежал к ребёнку, вытащил его на берег и сразу приступил к оказанию первой помощи.

Он сделал искусственное дыхание и провёл массаж сердца, чтобы восстановить жизненно важные функции. После этого он вызвал скорую помощь. Когда медики прибыли на место, они отметили, что благодаря оперативности и профессионализму полицейского удалось спасти жизнь мальчика. Сам Санат подчеркнул, что не считает свои действия чем-то выдающимся и считает, что любой на его месте поступил бы так же. Позже его отметили государственной наградой.

Фото: пресс-служба акимата города Талдыкоргана

В Жамбыльской области полицейский спас жизнь ребёнку, однако об этом стало известно только после того, как мать мальчика написала благодарственное письмо в местное управление полиции. По словам женщины, она и её 11-летний сын возвращались домой на автомобиле после школы, когда ребёнок внезапно начал задыхаться. Когда они остановились перед автосалоном, мальчик потерял сознание. Мать сразу же начала звать на помощь, на её крики откликнулся мужчина, который немедленно оказал ребёнку первую медицинскую помощь до прибытия скорой.

Как выяснилось позже, из-за высокой температуры у мальчика язык запал в горло, поэтому он не мог дышать. И если бы не своевременная помощь, мальчик мог бы умереть.

Тот, кто пришел на помощь, оказался старшим инспектором по особым поручениям штаба областного департамента полиции, майором полиции Асхатом Куандыковым. Сам же полицейский не посчитал нужным рассказывать о своём поступке, и если бы не письмо благодарности от матери, скорее всего, этот случай остался бы незамеченным. По словам Куандыкова, он уверен, что так на его месте так поступил бы любой неравнодушный человек, обладающий навыками оказания первой медицинской помощи.

Фото: пресс-службы ДП области

В Павлодарской области в августе полицейский проявил настоящий героизм. Старший следователь отдела полиции Актогайского района Ердаулет Макимов, находясь в отпуске и отдыхая с семьёй на реке Иртыш, увидел, как начали тонуть подростки. Услышав крики о помощи, он незамедлительно поспешил на помощь. Оказавшись на месте, он увидел, что два подростка попали в воду, и один из них уже начал уходить в поток.

Не раздумывая, Ердаулет Макимов прыгнул в реку и сумел вытащить одного мальчика на безопасное место. Однако второй подросток был уже далеко от берега и его уносило течение. Полицейский снова бросился в воду, добрался до мальчика, собрал все свои силы и, преодолевая сильное течение, вытащил на берег. После того как Ердаулет спас ребят, он оказал им необходимую доврачебную помощь.

За проявленные мужество и самоотверженность при спасении людей на воде, Ердаулет Макимов был удостоен медали "За спасение утопающих" по приказу Министра по чрезвычайным ситуациям. Награду от имени главы МЧС ему вручил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Рустамбек Амрин.

Фото: МЧС РК

Ещё один случай героизма произошёл в Алматы. Старший лейтенант полиции Алишер Болатханов спас пожилую женщину.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия, которое проводилось в тот день, был запланирован квартирный обход. Во время обхода полицейский столкнулся с ситуацией, когда в одной из квартир никто не открывал дверь.

Фото: МЧС РК

"Я решил выяснить, кто там живёт, и спросил у соседей. Мне ответили, что в этой квартире проживает пожилая женщина, и последний раз её видели неделю назад. Это насторожило меня. Я попросил у соседей её номер телефона, позвонил, но услышал, как звонок раздавался внутри квартиры. Это подтвердило, что, возможно, что-то могло случиться. Я сразу понял, что нужно действовать быстро. Позвонил в скорую помощь. Далее мы вместе открыли дверь", — говорит полицейский.

Когда вскоре дверь открыли, стало ясно, что его опасения были не напрасны: женщине требовалась медицинская помощь. Выяснилось, что пенсионерке внезапно стало плохо, она упала и несколько дней пролежала в этом состоянии.

Алишер Болатханов работает в структуре МВД с 2014 года. Он подчёркивает, что работа полицейского всегда связана с большой ответственностью, и необходимо быть готовым к любым непредвиденным ситуациям. В своей работе он ориентируется на такие качества, как честность и преданность делу, а также всегда стремится помочь людям в критические моменты.

Спасения от пожара

В области Абай инспектор природоохранной полиции Ерасыл Сыдыков спас семью из огня. Этот случай произошел в октябре. По завершении своей рабочей смены он заметил клубы дыма и, не раздумывая, остановил свой автомобиль. Подъехав к месту, он увидел, что крыша частного дома охвачена пламенем.

Не теряя ни минуты, Сыдыков немедленно связался с экстренными службами, но также решил действовать на месте. Он попытался разбудить хозяев дома, громко стуча в окна и двери, однако все было безрезультатно. Тогда полицейский, разбив окно, проник внутрь.

Ему удалось разбудить всех членов семьи и эвакуировать их в безопасное место. Вскоре на место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. Благодаря решительным и профессиональным действиям капитана Сыдыкова удалось избежать трагедии.

Фото: МВД РК