И снова заброшка: в Астане вспыхнул пожар на стройке

В районе Нура в Астане горела заброшенная стройка. Пожарных вызвали местные жители, передаёт корреспондент BaigeNews.

Огонь вспыхнул в мусорном контейнере в 17:00 29 сентября. Жители расположенных поблизости домов вызвали пожарных.

"На месте происшествия установлено, что на территории строящегося здания внутри контейнера загорелась внутренняя обшивка на площади 25 квадратных метров. Пожар ликвидирован за 30 минут, причина устанавливается", - сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

В столичном акимате уточнили, что недостроенный объект (будущий бизнес-центр) принадлежит ТОО Astana Gates.

Жертв и пострадавших по счастливой случайности не оказалось.

Местные жители давно жалуются, что на объекте играют дети. На высоте они рисуют и снимают ролики. На жалобы в акимате лишь разводят руками – многие заброшенные и недостроенные объекты принадлежат частным компаниям и в компетенцию госорганов не входят.

Напомним, ранее в одном из заброшенных зданий в Астане нашли тело несовершеннолетней.