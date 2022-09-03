"И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема

Фото: instagram/egorkreed

Песню, ставшую мемом в соцсетях, возродили и теперь поклонники шансона смогут "переворачивать календарь" под биты и речитатив популярного российского рэпера.

В своём Instagram российский исполнитель Егор Крид поделился новостью о премьере нового клипа, который рэпер выпустил с легендой русского шансона Михаилом Шуфутинским, передаёт BaigeNews.kz.

"Это большая работа, которая не оставит вас без эмоций. Легендарный дуэт, новые краски и жизнь трека, всеми любимое, но более свежее 3-е сентября!" – отметил Егор Крид.

Шлягер "Третье сентября" ("Я календарь переверну…") Шуфутинский впервые исполнил в 1993 году. Для артиста эта дата стала знаковой – 3 сентября 1995 года родился старший внук Михаила.

Песня долго оставалась "визитной карточкой" певца. Критики называли композицию "настоящим культурным феноменом".

Музыку к ней написал Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев.

Новый виток популярности "Третье сентября" получило в эпоху соцсетей, когда трек начали использовать как звуковое сопровождение к мемам и шуткам.