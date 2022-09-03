Лента новостей
- О создании рабочей группы по разработке Градостроительного кодекса сообщили в МИИР РК 11:08 0
- Как изменятся налоговые ставки и как введут налог на роскошь 10:54 45
- В Минфине рассказали, как будут пресекать фиктивные сделки 10:44 89
- Интернет-мошенники орудовали в двух городах Казахстана 10:32 230
- Дархан Кыдырали принёс присягу на заседании правительства РК 10:16 144
- Послание-2022. Как теперь изменится жизнь граждан? 10:12 133
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 09:59 249
- Школьники вынуждены учиться в здании дома культуры в Павлодарской области 09:18 170
- 427 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане 08:40 240
- Временно изменят движение 10 маршрутов автобусов в Нур-Султане 07:21 318
- Самый длинный в истории марш-бросок на боевых конях совершили военнослужащие РК 06:27 379
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 05:21 698
- Мобильное приложение для водителей появится в Казахстане 04:55 353
- Сахар по 480 тенге привезут на ярмарку в Нур-Султан 03:44 494
- В День знаний 42 несовершеннолетних доставили в отделы полиции Жамбылской области 02:36 606
- Две казахстанки пробились в финал квалификации юниорского US Open 02:05 427
- Приговор экс-замакима Атырауской области оставлен без изменения 01:20 615
- Обвиняемый в убийстве пятилетней девочки осужден в Нур-Султане 00:15 577
- Казахстанка выиграла чемпионат мира по гребле 02.09.2022 513
- "Семья очень хорошая": избивавшим сирот опекунам вернули детей 02.09.2022 1389
- Упавшего в Урал ребёнка спас подросток в Атырау 02.09.2022 493
- Мошенник обманул десятки туристов в ВКО 02.09.2022 412
- Свалка перекрыла русло реки в Алматинской области 02.09.2022 538
- Выборы президента надо провести по новым правилам - депутат Жанбыршин 02.09.2022 845
- Минэнерго прокомментировало видео с дракой дальнобойщиков в Алматы 02.09.2022 562
- Филиал российского университета нефти и газа открылся в Атырау 02.09.2022 501
- Героя, спасшего сразу троих тонущих девушек, наградили в Алматинской области 02.09.2022 532
- Назначен новый министр информации и общественного развития РК 02.09.2022 444
- Новый баскетбольный зал открыли в Нур-Султане 02.09.2022 504
- Политика "Тариф в обмен на инвестиции" позволит модернизировать изношенные сети – эксперт ERI 02.09.2022 375
- Участковый спас женщину от смерти в Нур-Султане 02.09.2022 754
- Более 80% казахстанцев положительно отзываются об озвученных в Послании предложениях - опрос 02.09.2022 466
- Холдинг "Байтерек" и CБЕР закрыли сделку купли-продажи банка 02.09.2022 483
- Подпольные игры: семь лет за ставки в покер грозит казахстанцу 02.09.2022 442
- В послании обозначены основные направления развития системы образования - президент Нацакадемии образования имени Алтынсарина 02.09.2022 311
- На муллу с телефоном и снобизм охранников пожаловались прихожане новой мечети 02.09.2022 6298
- Токаеву рассказали о результатах экспедиции в Монголию и уникальной находке учёных 02.09.2022 397
- "Мы стоим на пороге новой политической эпохи". Мажилисмен о президентском послании в проекте "20:22" 02.09.2022 405
- Послание позволит осуществить перезапуск всей политической системы - Ерлан Карин 02.09.2022 385
- Что пишут зарубежные СМИ о Послании Токаева – обзор 02.09.2022 793
- Озвученный президентом новый политический курс обсудили эксперты 02.09.2022 540
- Снежные барсы живут в черте современных границ Алматы - зоолог 02.09.2022 505
- Прогноз погоды на выходные: на севере похолодает, на юге – жара 02.09.2022 405
- Компенсации по депозитам: кому положены и как получить 02.09.2022 781
- Токаев принял верительные грамоты у послов пяти государств 02.09.2022 303
- Глава полиции Алматы вышел в город и закрасил рекламу наркотиков 02.09.2022 692
- 564 водителя в Нур-Султане ездили без прав 02.09.2022 405
- Четыре больницы Туркестанской области оштрафованы за непроверенные средства измерений 02.09.2022 479
- Мёртвая кефаль на Каспии: факт подтвердился, ищут причины 02.09.2022 604
- Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра 02.09.2022 425
- Сразу восемь пар близнецов пошли в первый класс одной школы в Актау 02.09.2022 1033
- В Минтруда РК рассказали о том, как изменятся выплаты по уходу за ребенком 02.09.2022 761
- Пенсионные выплаты увеличат в Казахстане 02.09.2022 1739
- Генпрокуратура составит список по амнистии участников январских событий 02.09.2022 394
- Токаев принял делегацию Конгресса США 02.09.2022 404
- Как попасть на мессу Папы Римского в Нур-Султане 14 сентября 02.09.2022 505
- "Электронный кошелек" и "умная копилка": эксперт об инициативах в социальной политике 02.09.2022 477
- От Швейцарии до России: экспорт казахстанского угля вырос вдвое в денежном выражении - статистика 02.09.2022 414
- Почему женщины будут выходить на пенсию в 61 год, рассказали в Минздраве 02.09.2022 6762
- Сколько машин с временной регистрацией завезли в Казахстан с 2019 года 02.09.2022 720
- В Уральске приостановили ремонт дорог из-за задержки поставок стройматериалов 02.09.2022 373
- Число случаев COVID-19 в Казахстане выросло за сутки вдвое 02.09.2022 481
- Сенсация лишила Казахстан последнего представителя в одиночном разряде US Open 02.09.2022 572
- Превышение оксида углерода зафиксировали экологи на полигоне Уральска 02.09.2022 463
- Массовой гибели рыб в Каспии не обнаружено – управление рыбного хозяйства 02.09.2022 609
- Сахар по 880 тенге: павлодарский магазин уличили в продаже товара по завышенной цене 02.09.2022 722
- США не выдали визу главе МВД России для участия в саммите ООН 02.09.2022 665
- Теннисистка обвинила своего тренера в сексуальных домогательствах 02.09.2022 1163
- Объем морских грузовых перевозок увеличился в Казахстане 02.09.2022 398
- В рейтинге миролюбивых стран Казахстан потерял сразу 29 позиций за год 02.09.2022 704
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 1160
- Молодой уроженец Жамбылской области стал вице-министром науки и высшего образования 01.09.2022 839
- Даурен Темирбеков назначен вице-министром финансов 01.09.2022 505
- Как бороться с осенней хандрой, рассказал психолог 01.09.2022 515
- Масанов: Послание Президента - это реакция на процессы, происходящие в мире 01.09.2022 640
- Внеплановую проверку начали на Атырауском НПЗ 01.09.2022 480
- Казахстанец вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Таиланде 01.09.2022 472
- Смерть солдата в Жамбылской области: задержан подозреваемый 01.09.2022 2168
- Владимир Путин приедет в Казахстан 01.09.2022 4520
- Президент поставил задачи акимам регионов и мегаполисов 01.09.2022 512
"И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема
Песню, ставшую мемом в соцсетях, возродили и теперь поклонники шансона смогут "переворачивать календарь" под биты и речитатив популярного российского рэпера.
В своём Instagram российский исполнитель Егор Крид поделился новостью о премьере нового клипа, который рэпер выпустил с легендой русского шансона Михаилом Шуфутинским, передаёт BaigeNews.kz.
"Это большая работа, которая не оставит вас без эмоций. Легендарный дуэт, новые краски и жизнь трека, всеми любимое, но более свежее 3-е сентября!" – отметил Егор Крид.
Шлягер "Третье сентября" ("Я календарь переверну…") Шуфутинский впервые исполнил в 1993 году. Для артиста эта дата стала знаковой – 3 сентября 1995 года родился старший внук Михаила.
Песня долго оставалась "визитной карточкой" певца. Критики называли композицию "настоящим культурным феноменом".
Музыку к ней написал Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев.
Новый виток популярности "Третье сентября" получило в эпоху соцсетей, когда трек начали использовать как звуковое сопровождение к мемам и шуткам.
-
Hype news
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 05:21 698
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 1160
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10623
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1156
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7194
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1279
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3929
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26003
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8299
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1895
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5433
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2150
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18986
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3921
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4728
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3131
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8664
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4022
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2840
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2909
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6630
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3028
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2698
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5141
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2956
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10631
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2724
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2834
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2704
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5189
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2931
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3388
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4021
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4645
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4377
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4083
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5517
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5095
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5192
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5479
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7782
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11327
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7053
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7907
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6929
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10349
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6299
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7200
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9389
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7903
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7812
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6801
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8641
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7029
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16731
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9453
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8808
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9144
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9553
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8777
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8885
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9259
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10379
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9028
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10153
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13718
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9055
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10627
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8295
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8056
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9137
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9349
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7994
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9666
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7776
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9732
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16349
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 8066
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9430
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 9053
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7028
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6283
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6358
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6616
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6057
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10108
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6818
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8762
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9649
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9637
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7277
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7441
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22344
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8425
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10379
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7571
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8959
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9587
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10578
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8988
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10979
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10439
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11529
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11727
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27993
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12093
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12874
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12810
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12743
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13587
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21292
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13045
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20266
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30705
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14749
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18323
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19042
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21251
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17238
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18465
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16567
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16681
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16519
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32087
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18393
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17067
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21161
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21047
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21297
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20416
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20647
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22788
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23430
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21992
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21549
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22354
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22221
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21231
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23025
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21937
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22358
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23794
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24989
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24391
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23725
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26123
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23383
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26164
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23888
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54696
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25433
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24541
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25455
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24116
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24274
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24475
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24183
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25364
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24622
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26055