В экстремальных ситуациях, когда счёт идёт на минуты, на помощь приходят не только профессионалы-спасатели, но и их верные напарники — служебные собаки. В МЧС рассказали о том, как помогают спассателям четвероногие сотрудники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС Казахстана работают кинологические расчёты, в составе которых — представители разных пород: лабрадоры, немецкие и бельгийские овчарки, бордер-колли, голден-ретриверы и белые швейцарские овчарки.

Четвероногие специалисты обучены работать в самых сложных условиях: в задымлённых помещениях, на большой высоте, в зонах разрушений. Благодаря тонкому обонянию и быстрой реакции, собаки помогают находить людей под завалами, в лесах и других труднодоступных местах.

"Для быстрого реагирования и комфорта собак созданы специальные условия: транспортировка в оборудованных отсеках и даже полеты на вертолетах. Собаки и кинологи МЧС — не просто спасатели. Это настоящая команда, где каждый работает ради одной цели — спасения человеческих жизней", — подчёркивают в министерстве.

Круглосуточная готовность, физическая выносливость и преданность делают этих животных настоящими героями в погонах — пусть и с четырьмя лапами.