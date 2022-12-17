"Хватит ребятне сидеть дома": в Экибастузе занялись отоплением в школах

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Аким Павлодарской области проверил готовность образовательных объектов Экибастуза к приёму воспитанников. Об этом Асаин Байханов написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Думаю, хватит экибастузской ребятне сидеть дома", — заявил аким.

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Он также сообщил о результатах своей очередной рабочей поездки в город горняков.

"В школе-лицее №1 оказалось недостаточным давление подачи теплоснабжения. Вместе с энергетиками изучили проблему на месте. По мнению специалистов, необходимо промыть систему отопления. Аналогичная ситуация — в средней школе №11. Поручил немедленно приступить к промывке и наладить полноценное теплоснабжение в ближайшие дни.В аварийном ясли-саде №25 уже восстановили радиаторы отопления. В планах — до понедельника нормализовать температуру написал Асаин Байханов.

Аким области поставил перед подчиненными задачу оперативно возобновить работу образовательных учреждений Экибастуза.

"Юные горожане должны как можно скорее вернуться в школы и детские сады", — резюмировал глава региона.

Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим чрезвычайно ситуации техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ. Несмотря на то, что режим ЧС 8 декабря сняли, в городе горняков временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

Буквально вчера аким города Аян Бейсекин отчитался о том, что 90 процентов многоэтажек уже прогрелись, хотя жалобы на недостаточно комфортную температуру в квартирах ещё поступают.

К работе уже приступили комисии по оценке ущерба в квартирах экибастузцев. Жителям обещают сделать перерасчёт в квитанциях за тепло, а также компенсировать затраты на электричество за те дни, когда люди активно пользовались обогревателями. Кроме того, оценивают пострадавшее от аварии имущество: состояние жилища, требующего ремонта, испорченной мебели и бытовой техники.

Кроме того, после аварии в Экибастузе в Казахстане разрабатотают специальные инструкции для населения, чтобы люди знали, как вести себя во время подобных ЧС.

По словам вице-премьер-министра Романа Скляра, это первая такая крупная авария за всю историю Экибастуза с такими множественными порывами одновременно.