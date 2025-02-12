В последние годы наблюдается тенденция существенного удорожания проектов по строительству инфраструктурных объектов, реализуемых как Правительством, так и региональными властями. Об этом заявил депутат мажилиса Ерлан Саиров, передаёт BaigeNews.kz.

Так, по его информации, Агентство по противодействию коррупции выявило завышение стоимости ПСД в дорожной отрасли на общую сумму около 10 миллиардов тенге.

"Подрядчики как само собой разумеющееся и неотъемлемое условие договорных отношений воспринимают завышение цен и пересмотр новой финансовой документации", - отметил мажилисмен.

Саиров также сообщил, что при строительстве метро в Алматы подрядчику "Базис-А" каждый раз дополнительно выделяются миллиарды тенге, но в то же время сокращается объем работ.

Кроме того, уже 30 лет идут разговоры о строительстве третьего энергоблока в Экибастузе. В январе 2012 года Экибастузская ГРЭС-2 подписала договор на изготовление котла и турбоагрегата стоимостью 73,9 миллиарда тенге и провело предоплату в размере 38 миллиардов тенге. Однако работы не завершены по сей день.

По данным Высшей аудиторской палаты только по проекту строительства газопроводов в 2023 году завышение стоимости строительства было допущено более чем на 10 млрд. тенге. И таких примеров можно приводить сотнями.

"Как мы видим, только по необоснованным повышениям стоимости работ можно сэкономить сотни миллиардов народных средств. Фракция "AMANAT" считает, что настало время навести жесткий порядок в расходовании средств налогоплательщиков и не допускать неправомерного и нелогичного повышения стоимости проектов", - заявил депутат.

По его словам, государственные деньги должны быть под контролем.

"Хватит кормить ненасытных подрядчиков, пора умерить непомерные аппетиты заказчиков", - жестко высказался мажилисмен.

В этой связи он попросил взять на жесткий контроль процесс планирования и адресность расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие инфраструктуры.