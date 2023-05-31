Хвастуном назвали Кайрата Нуртаса за прогулку под индийскую песню

Фото: Instagram

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас вновь стал героем соцсетей, передаёт BaigeNews.kz. Певец выложил видео, на котором прогуливается без охраны и общается со своими поклонниками.

Пользователи неоднозначно восприняли прогулку звезды и разделились на два лагеря. Кто-то осудил его за то, что тот хвастается и устраивает показуху – "Мақтаншақ", "Снова хочешь хайп словить", - написали они.

Некоторые, наоборот, поощрили певца за открытость публике – "Почему хвастун, общается с людьми, не зазнается, со всеми фотографируется", "Красавчик", "Благородный, ко всем с уважением".