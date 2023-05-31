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Instagram Сегодня, 11:50
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Сегодня, 11:50
249
Фото: Instagram

Хвастуном назвали Кайрата Нуртаса за прогулку под индийскую песню

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас вновь стал героем соцсетей, передаёт BaigeNews.kz. Певец выложил видео, на котором прогуливается без охраны и общается со своими поклонниками.

Пользователи неоднозначно восприняли прогулку звезды и разделились на два лагеря. Кто-то осудил его за то, что тот хвастается и устраивает показуху – "Мақтаншақ", "Снова хочешь хайп словить", - написали они.

Некоторые, наоборот, поощрили певца за открытость публике – "Почему хвастун, общается с людьми, не зазнается, со всеми фотографируется", "Красавчик", "Благородный, ко всем с уважением".

 
 
 
 
 
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Публикация от Кайрат Нуртас (@kair_n)

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Сегодня, 11:50
249
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