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olight.ua Сегодня, 17:07
85
Фото: olight.ua

Хваставшегося пистолетом мужчину задержали в Алматы

Оружие отправили на судебно-баллистическую экспертизу.

В МВД отреагировали на видео в соцсетях, где неизвесные мужчины позируют с пистолетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

 
 
 
 
 
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Публикация от Жан Ахмадиев (@zhan_ahmadiev)

 В ведомстве рассказали, что вычислили и задержали героя видеоролика.

"Сотрудники управления полиции Алатауского района задержали гражданина 1997 года рождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 части 1 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. После ряда следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение", — отметили в полиции Алматы.

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#полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:07
85
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