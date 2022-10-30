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Сегодня, 17:07
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Хваставшегося пистолетом мужчину задержали в Алматы
Оружие отправили на судебно-баллистическую экспертизу.
В МВД отреагировали на видео в соцсетях, где неизвесные мужчины позируют с пистолетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
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В ведомстве рассказали, что вычислили и задержали героя видеоролика.
"Сотрудники управления полиции Алатауского района задержали гражданина 1997 года рождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 части 1 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. После ряда следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение", — отметили в полиции Алматы.
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