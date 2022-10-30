Хваставшегося пистолетом мужчину задержали в Алматы

Фото: olight.ua

Оружие отправили на судебно-баллистическую экспертизу.

В МВД отреагировали на видео в соцсетях, где неизвесные мужчины позируют с пистолетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жан Ахмадиев (@zhan_ahmadiev)

В ведомстве рассказали, что вычислили и задержали героя видеоролика.