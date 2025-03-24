"Хуже всех!": Трамп раскритиковал свой портрет в Капитолии Колорадо
Трамп возмутился своим портретом в Колорадо и потребовал ответа от губернатора.
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Президент США Дональд Трамп выразил недовольство своим портретом, размещенным в Капитолии штата Колорадо, передаёт BaigeNews.kz.
В соцсети Truth Social он заявил, что картина выглядит "хуже всех остальных" и обвинил власти штата в предвзятом отношении.
"Никому не нравятся плохие фотографии или картины, изображающие их самих, но та, что в Колорадо, в Капитолии штата, которую выставил губернатор, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел", – написал Трамп.
Он также отметил, что тот же художник ранее изобразил 44-го президента США Барака Обаму, и его портрет получился "замечательным", в отличие от собственного.
По словам Трампа, жители Колорадо уже начали массово жаловаться на картину, а сам он призвал губернатора штата Джареда Полиса исправить ситуацию:
"Я обращаюсь от их имени к радикальному левому губернатору Джареду Полису. Джареду должно быть стыдно!"
В подтверждение своих слов Трамп прикрепил к посту фотографию неудачного, по его мнению, портрета.
Пока власти Колорадо никак не прокомментировали критику экс-президента, но обсуждение ситуации уже вызвало активную реакцию в соцсетях.
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