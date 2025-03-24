Президент США Дональд Трамп выразил недовольство своим портретом, размещенным в Капитолии штата Колорадо, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсети Truth Social он заявил, что картина выглядит "хуже всех остальных" и обвинил власти штата в предвзятом отношении.

"Никому не нравятся плохие фотографии или картины, изображающие их самих, но та, что в Колорадо, в Капитолии штата, которую выставил губернатор, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел", – написал Трамп.

Он также отметил, что тот же художник ранее изобразил 44-го президента США Барака Обаму, и его портрет получился "замечательным", в отличие от собственного.

По словам Трампа, жители Колорадо уже начали массово жаловаться на картину, а сам он призвал губернатора штата Джареда Полиса исправить ситуацию:

"Я обращаюсь от их имени к радикальному левому губернатору Джареду Полису. Джареду должно быть стыдно!"

В подтверждение своих слов Трамп прикрепил к посту фотографию неудачного, по его мнению, портрета.

Пока власти Колорадо никак не прокомментировали критику экс-президента, но обсуждение ситуации уже вызвало активную реакцию в соцсетях.