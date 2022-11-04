Хулиганы "открыли" в Семее гей-клуб, школу ада и персональные вип-хаусы

Фото: Альбина Халел

Скриншоты приложения Infobus с некорректными метками на гугл-картах расходятся по мессенджерам и соцсетям. Городским властям приходится воевать с каждым случаем интернет-вандализма по отдельности.

Семейчане активно пользуются цифровыми "благами". "Цифровой" маршрут, например, позволяет не стоять на морозе часами в ожидании своего автобуса. Но в последнее время приложение Infobus, которое в режиме реального времени позволяет отслеживать маршруты и видеть движение автобусов, явило семейчанам необычную действительность. В последние месяцы горожане стали замечать на картах приложения некорректные метки.

Например, общеобразовательную школу неизвестные переименовали в "9 кругов Ада", детский сад — в гей-клуб "Солнышко". Появились такие частные владения как "Хата Макса Черепа", "Дом бороды" и другие логистические перлы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Скриншот из приложения

Новый "ориентиры" также вызывают неудобства для горожан:

"Надо задействовать правоохранительные органы и акимат, такое самовольство и неуважительное отношение к городу и жителям должно быть наказано. Это осквернение". "Просто стыдобища, я не знаю, как другие города в картах метят, но меня больше всего волнует мой родной город", — высказываются жители Семея в мессенджерах и соцсетях.

Действительно, прогулявшись по улицам города в онлайн-режиме, мы снова наткнулись на странные локации. Есть на карте и признания. Неизвестный романтик на весь мир заявил, что "Лена самая красивая".

Скриншот из приложения

Как оказалось, маршрутный сервис был внедрён компанией "KazInterSoft" в 2012 году. Это онлайн сервис для пассажиров городского транспорта. Первым городом стала Астана. По словам представителя компании-разработчика Сергея Вахрина, в приложении используются бесплатные карты, что делает сервис бесплатным и лёгким для пользования. Но у этого есть обратная сторона: бесплатные карты — как чистый лист для пометок, и любой желающий может воспользоваться и оставить на память свою личную запись.

"Мы используем в своём приложении бесплатные карты от Google, так называемую картографическую подложку для сервиса. К сожалению, они не контролируются так, как платные. Любой человек, у которого есть андроид и Google-аккаунт, может добавлять свои позиции и метки. Чем, собственно, люди и пользуются. Но это делается не через приложение, а через Google-карты. После модерации и обработки эту точку видите не только вы, но и все пользователи сервиса Google -карты. Эта проблема выявляется повсеместно: к нам регулярно обращаются пользователи, скидывают скриншоты, показывая, как хулиганят подростки. Я считаю, что балуются именно школьники и молодёжь. Например, недавно обратились полицейские Кокшетау, попросили исправить название полицейского участка", — пояснил Сергей Вахрин.

По словам разработчиков, выход есть — метки можно "забанить". А маршрут действия такой: находим некорректную локацию, кликаем и жалуемся. Но этой функцией относительно одной метки должны воспользоваться несколько человек с разных аккаунтов. Только в этом случае откровенное хулиганство исчезнет с карты. На это потребуется несколько дней.

Скриншот из приложения

Этот метод сейчас активно используют в Семее. Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог каждый день получает от пассажиров нелицеприятные скриншоты карт Семея. Далее метки локаций с неоднозначными названиями отрабатывают айтишники. На одну локацию нужно отреагировать минимум с трёх акаунтов. Поэтому специалистам приходится "работать" с каждой меткой.