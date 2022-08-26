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Худшие регионы и медорганизации по жалобам казахстанцев назвала глава Минздрава
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният после поездок в регионы и встреч с населением, обращений граждан подвергла резкой критике работу ряда медицинских организаций, которые допускают грубые нарушения стандартов качества медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Комитета медфармконтроля, ежегодно регистрируется больше 5,6 тысячи жалоб на качество медицинской помощи, за первое полугодие – поступило 2,8 тысячи таких обращений. При этом в более 30% случаях эти факты подтверждаются.
Как сообщает пресс-служба ведомства, министр в ходе заседания коллегии ведомства отметила ряд худших регионов и конкретных медицинских организаций, допускающих наибольшее количество нарушений и жалоб.
По результатам ранжирования регионов по обоснованным жалобам, поступившим в Комитет, определены шесть неблагополучных регионов по состоянию здравоохранения, в числе которых Павлодарская, Алматинская, Мангистауская, Жамбылская, Кызылординская области и Алматы.
Министр подвергла серьёзной критике работу поликлиники №4 в Павлодарской области, Илийской ЦРБ в Алматинской области, Кордайской ЦРБ в Жамбылской области, городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой в Алматы, городских поликлиник №1 и №2 в Мангистауской области, городских поликлиник ТОО "Салауатты Астана", Центр семейного здоровья "Шипагер" в Нур-Султане и ряда других медицинских организаций.
Министр сообщила о девяти фактах необеспечения лекарственными средствами в Туркестанской области, в Кызылординской области было выявлено три факта. В основном не обеспечиваются пациенты с онкологией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с болезнью почек и т.д.
Вместе с тем, по словам Гиният, в регионах участились факты безлицензионной медицинской деятельности. Так, за первое полугодие выявлено 706 таких фактов, из них 536 фактов в 42 ПМСП и 170 фактов в 32 стационарах. Больше всего выявлено в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областях, Шымкенте и Алматы.
Также больше всего выявлено медработников без сертификатов в Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской областях, Алматы. Более того, подобные факты встречаются в аккредитованных медорганизациях, это указывает на формальное отношение к аккредитации.
В завершение своего выступления глава Минздрава дала ряд поручений по усилению мер воздействия на повышение качества медицинской помощи населению.
"Хочу предупредить, что подобные рейтинги регионов и медорганизаций по качеству медпомощи будут проводиться ежеквартально с публичной оглаской. Также все эти сведения будут переданы для информации акимам регионов", - заключила Ажар Гиният.
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