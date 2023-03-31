Художница из Петропавловска прославляет Казахстан на международной арене

Фото: Петропавловск.news

Художница из Петропавловска Анастасия Глухих стала лауреатом престижного международного конкурса. Она намерена и дальше прославлять Казахстан, в том числе принять участие в лондонской выставке, где свои работы представят художники со всего мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Анастасия Глухих занимается творчеством с раннего детства. Училась в школе для одарённых детей, затем в колледже искусств, университете. Сейчас уже около 10 лет она работает преподавателям в школе искусств "Мерей" в Бишкуле, обучает детей, прививает им любовь к прекрасному. И при этом сама не перестаёт творить, создавая действительно настоящие шедевры в различных техниках.

Много лет Анастасия принимает участие в конкурсах, в том числе республиканских и международных. Она уже не единожды становилась их победителем. Например, художница является обладателем гран-при конкурса "Stars of Germany", завоёвывала 1 и 3 места в конкурсе "Dali’s Mustache". Но конкурс "Golden Time Talant", который проходил в Лондоне, стал для неё особенным. Ведь здесь не просто удалось получить признание и завоевать призовое место, талантливого художника пригласили принять участие в выставке, которая пройдёт этим летом в Великобритании.

"Это масштабная платформа развития талантов во всём мире, и я решила принять участие. Подала заявку и отправила свои работы в электронном виде. Одна их них называется "Африканский закат", она заняла второе место в номинации "творческий рисунок". Работа была написана акрилом на заказ для интерьера. Также второе место, но уже в номинации "Digital art" присудили работе "Балерины", написанной электронными кистями и красками в графическом редакторе на планшете", — рассказывает Анастасия Глухих.

Работы петропавловской художницы судили члены европейского жюри из Греции, Израиля, Германии, Грузии и Украины. Так что она может по праву гордиться, что заняла два почётных вторых места. Сейчас организаторы конкурса приглашают Анастасию принять участие в выставке, которая пройдёт в июне в Лондоне. Сюда съедутся художники со всего мира. Вот только на это необходимы огромные средства. Но, к сожалению, на поднятие имиджевого статуса республики в этой сфере деньги из бюджета не выделяют.

В общем, художнице придётся рассчитывать на собственные силы и искать благородных спонсоров, которые так же как и Анастасия всей душой болеют не только за искусство, но и за Казахстан. Ведь представлять нашу страну на выставке подобного масштаба – уже огромное достижение.