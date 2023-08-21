Художники Мангистау организовали арт-экспедицию по регионам Казахстана

В регионе по заказу Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области реализуется республиканский проект "Отпан таудан - Ұлытауға". В рамках проекта группа творческих людей Мангистау – художники, видеографы завершила 20 – дневную экспедицию "Отпан таудан - Ұлытауға", передает BaigeNews.kz.

Участники на внедорожниках посетили семь регионов страны, чтобы собрать материалы о состоянии объектов культуры. Конечная цель — популяризация внутреннего туризма, ознакомление с историко-культурными достопримечательностями Казахстана, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Объединенные единым замыслом художники из Мангистау путешествовали по маршруту, включавший в себя такие пункты, как "Отпан тау – Сарайшык – Бокей орда – Коркыт ата – Ходжа Ахмет Яссауи - Комплекс реликвий". В объективе мастеров своего дела — памятники истории и архитектуры, музеи, природа регионов.

В состав экспедиции вошли художники Тынышбек Балтабаев - член союза Актауских художников, художники Аймұрат Танатов, Дәурен Аралбаев, Асхат Нұрмұханов, Азамат Күреғұлов, Жәнібек Сүйінбеков, студенты колледжа искусств Айтолқын Сандешова, Сымбат Берікқызы, Аружан Қуат, а также видеограф Нуркен Тажибай. Один из участников экспедиции Аймурат Танатов отметил, что картины - верный способ вызвать у публики интерес к сохранению природы и национальной идентичности.

"В ходе экспедиции мы посетили Сарайшык - самый загадочный город в казахской истории. Также мы посетили могилы Махамбета Утемисова и Исатая Тайманова, важных фигур в истории Казахстана. Посчастливилось увидеть село Иргиз в Актюбинской области, где 175 лет назад находился с экспедицией Тарас Шевченко. Посетили заповедник Аксу-Жабагылы, мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, мавзолей Жошы хана. В каждой локации, где мы останавливались, мы писали этюды. Для меня как художника эта поездка стала отличной возможностью - прикоснуться к нашей истории", - отметил Аймурат Танатов.

В рамках экспедиции были организованы мастер-классы профессиональных художников Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областей. Они прошли в историко-мемориальном комплексе "Хан ордасы Сарайшык" Атырауской области, в историко-музейном комплексе "Бокей Орда" Западно-Казахстанской области, в мавзолее "Коркыт ата" Кызылординской области, в историко-мемориальном комплексе "Азрет Султан" Туркестанской области, в историко – мемориальном комплексе "Жошы хан" Улытауской области, а также в комплексе реликвий.

Известный в Мангистау видеооператор Нуркен Тажибай рассказал, что является опытным путешественником. По его словам, экспедиция "Отпантаудан - Улытауға" стала для него уникальной по ряду причин.

"Путешествовать с художниками – это удивительный опыт, который отличается от обычных поездок с друзьями или туристами. Художникам требуется время и вдохновение, чтобы передать увиденное на холсте. Процесс рисования чарующ и захватывает. Мне очень понравилась поездка в Улытаускую область, особенно Жезказган. Надеюсь что наши люди будут стремиться ознакомиться с нашей культурой и наследием намного активнее, чем мы можем представить", - высказался Нуркен Тажибай.

Абылкаир Байпаков, руководитель управления культуры, архивов и документации Мангистауской области, подчеркнул, что проведение таких мероприятий даёт уникальную возможность обменяться опытом и знаниями, взаимодействовать друг с другом, узнать казахскую культуру и внести вклад в развитие туризма.

Как результат пленэр-гастролей, ожидается организация выставки произведений мангистауских художников в Астане, запланированной на осень.