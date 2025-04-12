Художника из Жезказгана осудили за рекламу наркотиков
Его приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы.
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
99Фото: admkotovo.ru
В Жезказгане задержали 26-летнего мужчину, который за вознаграждение размещал объявления с адресами интернет-сайтов, распространяющих наркотики, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в прокуратуре области Улытау, суд признал его виновным и приговорил к трём с половиной годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
"Прокуратура области Улытау напоминает об уголовной ответственности за распространение наркотических средств и их рекламу", — говорится в сообщениях.
К рекламе наркотиков относятся и так называемые наркограффити.
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