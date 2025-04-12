В Жезказгане задержали 26-летнего мужчину, который за вознаграждение размещал объявления с адресами интернет-сайтов, распространяющих наркотики, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в прокуратуре области Улытау, суд признал его виновным и приговорил к трём с половиной годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

"Прокуратура области Улытау напоминает об уголовной ответственности за распространение наркотических средств и их рекламу", — говорится в сообщениях.

К рекламе наркотиков относятся и так называемые наркограффити.