  • 12 Апреля, 16:58
  • BAIGENEWS

Художника из Жезказгана осудили за рекламу наркотиков

Его приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы.

Сегодня, 15:49
АВТОР
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admkotovo.ru Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: admkotovo.ru

В Жезказгане задержали 26-летнего мужчину, который за  вознаграждение размещал объявления с адресами интернет-сайтов, распространяющих наркотики, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в прокуратуре области Улытау,  суд признал его виновным и приговорил к трём с половиной годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

"Прокуратура области Улытау напоминает об уголовной ответственности за распространение наркотических средств и их рекламу", —  говорится в сообщениях.

К рекламе наркотиков относятся и так называемые наркограффити.

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