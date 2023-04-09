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twitter.com/chrissmallart Сегодня, 07:55
229
Сегодня, 07:55
229
Фото: twitter.com/chrissmallart

Художник из США в честь дня рождения GGG нарисовал его портрет

Художник из США Крис Смолл поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина и нарисовал его портрет, передаёт BaigeNews.kz.

"Мой карандашный набросок родившегося сегодня Геннадия Головкина! С днем ​​рождения. Что думаете о бойце и рисунке?" – подписал автор портрет.

Восьмого апреля Головкину исполнился сорок один год.

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Сегодня, 07:55
229
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