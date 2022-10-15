Хроники дружбы: Как развивались казахско-туркменские отношения

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За всю историю отношений между странами не было никаких очагов напряженности, напротив – они стремительно развивались в различных направлениях.

Товарооборот между Казахстаном и Турменистаном за полгода достиг 198,8 миллиона долларов, увеличившись вдвое. Но не только это связывает два государства. Во время визита главы Туркменистана в Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед ним надёжный партнер, с которым связывает близость культуры, языка, религии и традиций, а также общность истории.

По официальным данным, дипломатические отношения между Казахстаном Туркменистаном установились 5 октября 1992 года. О том, как развивались казахско-туркменские отношения – в материале BaigeNews.kz.

Политическое сотрудничество

Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют около 70 документов. Главными двусторонними документами считаются Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 19 мая 1993 года и Договор о стратегическом партнёрстве от 18 апреля 2017 года.

Казахстан и Туркменистан соседствуют в разных международных организациях, прежде всего в ООН, ОБСЕ, СНГ, ОИС .

Визиты на высшем уровне

12 июня 2019 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов официально поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность главы Казахстана и пригласил посетить Туркменистан с визитом. 11 октября этого же года Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где встретился Гурбангулы Бердымухамедовым.

6 августа 2021 года на побережье Каспийского моря в конгресс-центре Национальной туристической зоны "Аваза" под председательством Бердымухамедова состоялась третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

24-25 октября 2021 года состоялся первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан. Было подписано 20 документов, в том числе Совместное заявление глав государств, Договор между РК и Туркменистаном о делимитации туркмено-казахстанской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, а также Межправительственное соглашение о режиме границы.

Визиты на уровне правительств и парламентов

30-31 мая 2019 года состоялся рабочий визит Премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Ашхабад для участия в СГП СНГ.

12 августа 2019 года Мамин с рабочим визитом приехал в Ашхабад для участия в работе первого Каспийского экономического форума.

Ещё один визит казахстанского премьера в Ашхабад состоялся 17 сентября 2020 года. Итогом стали переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

12 октября 2021 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов приезжал в Казахстан для участия в СМИД СВМДА.

12 февраля 2022 года в Ашхабад отправилась правительственная делегация Казахстана во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром.

20 мая 2022 года делегация Скляра участвовала в переговорах с заместителями председателя кабмина Туркменистана Шахимом Абдрахмановым, Чары Гылыджовым и Эсенмурадом Оразгельдиевым.

Торгово-экономическое сотрудничество

Обе страны обладают серьезными запасами углеводородных ресурсов, в освоении и поставках которых заинтересованы как мировые, так и региональные державы, а также имеют значительный транзитно-транспортный потенциал.

Внешнеторговый оборот между странами за прошлый год составил 254,4 миллиона долларов США.

За январь - июнь 2022 года товарооборот составил 198,8 миллиона долларов, что в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года, тогда он равнялся 89,1 миллиона долларов США.

Во время госвизита президента Туркменистана в апреле 2017 года перед правительствами двух стран была поставлена задача достичь в ближайшие годы миллиардного рубежа во взаимной торговле.

Основные статьи экспорта из Казахстана – сельхозтовары: пшеница, мука пшеничная, экстракты, эссенции, концентраты кофе и чая; минеральные продукты: сульфат и карбонат бария природные, асбест и другие.

Основные статьи импорта в Казахстан – сельхозпродукты: томаты, виноград; продукция текстильной отрасли, нефтепродукты, суда круизные, экскурсионные, паромы и другие средства для перевозки пассажиров.

Важное внимание придается укреплению приграничного сотрудничества, в том числе между Мангистауской областью Казахстана и Балканским велаятом Туркменистана.

В Мангистауской области действуют 16 совместных предприятий в различных отраслях экономики с участием туркменского капитала. Внешнеторговый оборот Мангистауской области и Туркменистана в январе-августе 2021 года составил 15 миллионов долларов, что на 50 процентов больше аналогичного периода 2020 года.

27 августа 2021 года казахстанская делегации во главе с акимом столицы Алтаем Кульгиновым побывала Ашхабаде. На переговорах обсуждали сотрудничества между столицами двух государств в области градостроительства, архитектуры, развития городской инфраструктуры с применением современных технологий.

25 октября 2021 года в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан подписаны Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной таможенной службой Туркменистана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Казахстан и Туркменистан, а также Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Топливно-энергетический сектор

Нужно отметить взаимный интерес двух стран, как транзитных государств, по выводу энергоресурсов на внешние рынки – казахстанской нефти в южном направлении к Персидскому заливу и туркменского газа в северном направлении в Россию, Украину, страны Европейского Союза, а также в Китай. Практическим примером сотрудничества в этой сфере является запуск газопровода Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай в декабре 2009 года, а также возобновление в 2019 году транзитных поставок туркменского газа в Россию через территорию РК по трубопроводу "Средняя Азия – Центр".

19 августа 2022 года Ашхабад с визитом посетила делегация АО "НК "QazaqGaz", состоялись переговоры по вопросам поставок туркменского газа в Казахстан, а также дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между национальными газовыми компаниями.

Транспорт и коммуникации

Имеются взаимовыгодные проекты в области железнодорожного, автомобильного и водного транспорта. Продолжается реконструкция автомобильного маршрута "Астрахань – Атырау – Актау – граница Туркменистана".

В июле 2022 года организован контейнерный поезд из России через Казахстан и Туркменистан до иранского порта Бендер-Аббас. Далее груз проследовал в Индию.



19 июля 2022 года подписано Соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта между АОЗТ "Морской торговый флот" Туркменистана и ТОО "Порт Курык".

8 августа 2022 года из Туркменистана в Китай через казахстанский порт Актау организована пробная поставка 42 единиц 40-футовых контейнеров с грузами различного назначения.

Воздушное сообщение между Казахстаном и Туркменистаном осуществляется на основе заключенного Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о воздушном сообщении от 27 февраля 1997 года (вступило в силу 10 марта 2000 года).

Назначенным авиаперевозчиком со стороны Республики Казахстан является авиакомпания "SCAT", со стороны Туркменистана – авиакомпания "Туркменховаеллары".

В настоящее время регулярное авиасообщение между Казахстаном и Туркменистаном не возобновлено.

Военно-техническое сотрудничество

25 октября 2021 года в Туркменистане были подписаны Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Туркменистана о сотрудничестве в сфере обороны.

Культурно-гуманитарное взаимодействие

В Казахстане действуют шесть туркменских культурных центров в столице и Алматы, а также в Мангистауской, Костанайской, Алматинской и Карагандинской областях. Сегодня страны обсуждают вопрос установки памятника либо бюста Абаю Кунанбаеву в Ашхабаде.

Дни культуры Туркменистана в Казахстане проходили в 2008 и 2014 годах, а Дни культуры РК в Туркменистане - в 2009 и 2018 годах.



В сфере образования

В декабре 2020 года в ходе онлайн-церемонии был подписан Меморандум о взаимопонимании между "Назарбаев университет" и Международным университетом гуманитарных наук и развития Туркменистана. В 2021 году вузы РК приняли участие в онлайн-конференции, посвященной 140-летию Ашхабада.

25 октября 2021 года в рамках государственного визита Токаева в Туркменистан были подписаны Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Академией государственной службы при Президенте Туркменистана; Меморандум о взаимопонимании между НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули; Меморандум о взаимопонимании между НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

В начале декабря 2021 года состоялся "круглый стол" с участием профессорско-преподавательского составов НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан и Туркменистана.

Напомним, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14 октября прибыл в Астану, где принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия - Центральная Азия". Первый государственный визит президента Туркменистана состоялся в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Приветствуя главу Туркменистана, лидер Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы, и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахско-туркменского сотрудничества. Затем участвовали в брифинге для представителей СМИ.

Также Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате, договорившись нарастить объёмы взаимной торговли до миллиарда долларов , подписали 14 важных двусторонних документов и сделали совместное заявление.

Бердымухамедов сердечно поблагодарил казахстанского лидера за тёплый прием и пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан.