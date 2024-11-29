Хранить деньги в депозитах посоветовал казахстанцам глава Нацбанка

Не поддаваться панике, не бежать за долларом, а вкладываться в тенговые депозиты рекомендует председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Летом курс был 480 тенге. Он изменился на 2,5-3%. Разве это причина закупать гречку? Даже вопрос такой ставить, закупать гречку или доллар? Нет, конечно. Что у нас произошло? От того, что мы перешагнули психологический барьер, да, я согласен, психологически это каким-то образом давлеет. Но тем не менее, если трезво обсудить, движение цены любого товара на 2 или 3% разве определяет. Тем более, это не товар, который мы потребляем каждый день. Вот рядовой казахстанец, который живет в Усть-Кеменогорске, Атырау, Жамбыле, каждый день доллар не покупает. Он покупает хлеб, молоко, проездной на автобус, троллейбус", - сказал глава Нацбанка.

Поэтому, по его мнению, рост курса доллара на 2-3% не должен вызывать большие панические настроения.

Он дал ряд рекомендаций по хранению денег.

"Сейчас доллар не должен являться инструментом сбережения, потому что тенговые инструменты дают лучшую доходность. Сегодня нами принято решение повысить базовую ставку. Наверное, оно по цепочке повысит ставки депозитов для физических лиц. И то есть депозитная доходность для простых казахстанцев, которые захотят свои деньги положить на депозит в том или ином банке, тоже вырастет. Поэтому я бы предложил не действовать резко, никаких у нас для этого предпосылок нет. Есть рынок депозитов, есть народное IPO, можно вкладываться в недвижимость, как многие из нас делают, либо в какие-то бизнес-проекты, в строительство", - сказал Тимур Сулейменов.

Он отметил, что на данном этапе лучше всего оставаться внутри собственной экономической системы.