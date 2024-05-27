Хранили оружие и занимались сводничеством: ОПГ задержали в Туркестанской области
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На территории Шардаринского и Жетысайского районов Туркестанской области полицейские установили группу людей, занимавшихся незаконной добычей недр, хранением оружия и сводничеством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с СОБР задержали девять лиц, в том числе организатора преступной группы, ранее судимого местного жителя. При проведении обысков оперативники обнаружили и изъяли один погрузчик, семь грузовых автомашин, два охотничьих ружья, патроны и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
В ходе дальнейших мероприятий, в городе Шардара был выявлен факт организации и содержания притона для занятий проституцией. Оперативники задержали два администраторов притона, четыре гражданки Казахстана. Также изъяты денежные средства и иные вещественные доказательства.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые арестованы. Проводится расследование и выясняются все обстоятельства.
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