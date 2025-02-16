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Хранил голову убитого в холодильнике: суд вынес приговор расчленителю из Хромтау

Он затащил тело убитого в ванну, разрезал на части, руки и ноги выбросил в районе карьера, а голову и внутренности убитого положил в холодильник

Сегодня, 17:15
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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

39–летний житель Хромтау оказался на скамье подсудимых укрывательство преступления. Он расчрелил и спрятал тело мужчины, которого убил его друг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Шокирующее убийство произошло в Хромтау в сентябре 2024 года, но вердикт суд присяжных вынес на днях. 

"Из обвинения следует, что трое мужчин Михаил, Константин и Денис распивали в квартире спиртное. Между мужчинами завязался конфликт, в результате 37–летний Константин зарезал Дениса. А спустя время Михаил решил скрыть следы преступления, совершенного приятелем: он затащил тело в ванну, разрезал на части, руки и ноги выбросил в районе карьера, а голову и внутренности убитого положил в холодильник, затем убрался в ванной и всё смыл. Эти манипуляции с телом следствие квалифицировало, как укрывательство преступления, а Константина за смертельный удар ножом обвинили в убийстве", — пишет издание.

Суд присяжных под председательством судьи Алтынбека Сабырова приговорил Константина за убийство к 11 годам лишения свободы, а его приятель Михаил получил четыре года лишения свободы по статье "укрывательство преступления". 

Квартира, в которой убили и расчленили человека, принадлежит 78–летней матери обвиняемого в укрывательстве. Во время следственных действий в квартире старушка открыла дверь холодильника и увидела шокирующую картину: в чашке лежала голова и внутренности человека.

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