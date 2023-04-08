Хотим заявить, что в Казахстане тоже есть анимация - создатели мультфильма о Курмангазы

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Повысить значимость истории, показать богатую культуру казахского народа и взрастить любовь к традициям народа – вот основная цель проекта "Dala Shyrqauy" о Курмангазы Сагырбаеве, созданного казахстанской анимационной студией. Каждая серия сериала – экранизация одного из многих кюев Курмангазы в контексте его жизни. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с продюсером анимационной студии Мадиной Сутбаевой о важности отражения традиций казахского народа через музыку и анимацию, а также о настоящем и будущем казахстанской анимации.

- Мадина, расскажите, как пришла идея создать такой проект?

- Закончив университет, вместе со вторым продюсером Альбертом и ещё тремя коллегами, поработав в разных студиях, мы увидели, как обстоят дела в Казахстане с анимацией. Поняли, что нет мест, где нам подошли бы условия для творчества. Большинство студий работает так, что использует людей, как рабочие руки, а не как отдельную, творческую единицу. Поэтому мы решили открыть свою студию, где могли бы свободно творить.

Идея создать проект о Курмангазы пришла в тот момент, когда мы поняли, что кюи – это в первую очередь наша история, которую нужно знать и взрослым, и детям. Именно благодаря кюям у нас есть представление о временах колонизации Казахстана Россией. В тот период многие исторические книги были уничтожены, а кюи уничтожить не смогли, ведь они передавались от кюйши к ученикам. Каждый кюй – это история, переданная через музыку, это наше достояние.

Показать эту идею так, как показываем мы, мне кажется сложно. У нас создают много исторических мультфильмов, но о многих из них люди не слышали. Мы же хотим придать казахстанской анимации новый виток. Это про то, чтобы в стране знали о том, что у нас есть анимация и много талантливых ребят. Из-за слабой поддержки аниматоров в Казахстане они работают на экспорт. Это для них более прибыльно, поэтому они не хотят работать на Казахстан.

- Миссия вашей анимации не только развлекать, но и образовывать. Почему вы выбрали рассказать именно о Курмангазы?

- Курмангазы – знаменитейший кюйши, он у всех на слуху. Помимо его произведений интересна и просто его жизнь. Через анимацию кюев, мы пытаемся показать, какой была жизнь в те времена, и как Курмангазы это чувствовал. Посмотреть на происходящее его глазами. Первая серия рассказывает об учителе домбриста - Узаке. Именно он приобщил Курмангазы к искусству кюя. Но так как о нём можно найти мало информации, мы добавили в анимацию долю мистики.

Вторая серия "Кишкентай" повествует о детстве Курмангазы. Это период восстания казахского народного поэта, агитатора Исатая Махамбета против султанско-царской власти. Курмангазы хотел отправиться на войну вместе с ним, но был слишком мал, поэтому его не взяли. Маленький кюйши был огорчён, что Махамбет не взял его на бой, и позже посвятил этой истории кюй.

Каждая серия – это возрастной этап жизни домбриста, которая через анимацию показывает историю, заложенную в кюй. Мы пытаемся максимально достоверно передать всё, что находим о каждом произведении и жизни Курмангазы. Перепроверяем все источники, обращаемся к профессионалам. Поиском информации занимаются отдельные люди, которые как иголку в стоге сена находят крупицы информации.

- Почему важно повышать значимость истории через анимацию?

- Через анимацию кюев Курмангазы мы хотим показать, что у нас в стране тоже круто, только нужно это правильно донести. Люди любят смотреть аниме, а потом мечтают о том, чтобы уехать в Японию. Или мультики студии Pixar. В них отражена только хорошая сторона жизни в других странах. Хочется, чтобы казахстанскую анимацию полюбили также, и через неё увидели, как много интересного у нас есть, какая богатая культура и история.

Дуэт анимации и музыки позволяет передать всю атмосферу и любовь к Родине. Тут не существует никаких ограничений, если только их нет в голове у режиссёра. То же кино, например, не даёт возможности передать всё так, как хочется.

- Каждая серия анимации сопровождается звучанием кюев. Как они создавались?

- Мы попросили дирижёра оркестра "Курмангазы" и композитора Абылая Тлепбергена помочь нам в записи кюев. Он знает их все и горит ими. Все кюи уже записаны, и мы накладываем их на анимацию.

Звук – это основа, как в кино, так и в мультфильме. Когда мы моргаем, то пропускаем от 15 до 30% визуальной информации. А звук пропустить нельзя.

- Где вы показываете готовые работы?

- Мы выкладываем их на YouTube. Это бесплатная платформа, и для нас принципиально важно, чтобы у каждого была возможность в любое время посмотреть сериал. К нам поступала информация, что историей Казахстана заинтересованы за рубежом. Поэтому следующие проекты будут больше направлены на мировой рынок.

- Кто финансирует ваш проект?

- Сначала у нас не было поддержки, мы всё делали своими силами. Сейчас нам помогают развиваться спонсоры.

- Сколько человек у вас в команде? Анимация – это командная работа?

- У нашей студии два офиса – в Астане и Алматы. В общей сложности работает около 75 человек. Это молодые специалисты, от 18 до 30 лет. В нашем сериале 13 серий и 9 режиссёров, все они - люди из производства. Мы даём "быть" их творчеству. Раз или два в месяц обязательно слушаем идеи наших ребят, и сами выступаем с идеями, которые хотели бы воплотить. Мы делаем это для того, чтобы помочь творчеству развиться.

- Как происходит создание сериала? Насколько сложно нарисовать мультфильм? Сколько времени это занимает?

- Всё начинается со сценария. Сценарист пишет сценарий, я как режиссер его проверяю, говорю, что необходимо подкорректировать. После утверждения сценария сценаристом, режиссёром и продюсером, идёт работа по раскадровке. Раскадровщик, оператор и режиссёр помогают правильно разместить персонажа в кадре по композиции. В раскадровке указываются расположение камер, позы персонажей. Она показывает последовательность кадров и понимание того, что на них происходит. После раскадровки идёт этап черновых кадров.

Есть так же момент создания концепта персонажей, окружения, палитры, дизайна. Концептеры по персонажам рисуют, как будет выглядеть каждый персонаж, опираясь на техническое задание от режиссёра. Тоже самое и с предметами, каждый из них отрисовывается отдельно. На основе референсов (вспомогательные изображения) режиссёр выбирает палитру и передаёт её палитровщику. Всё это этап постпродакшена.

Затем начинается этап продакшена. Есть художники по персонажам и фонам, им даётся пул задач по раскадровке и черновым кадрам. Фоновики отдельно отрисовывают фон. Режиссёр присутствует на каждом этапе создания анимации.

После вся проделанная работа соединяется и анимируется. Композеры придают движения персонажам, фону, камере и затем передают картинку звукорежиссёру. Он отдельно работает над звуком (звук ветра, шум травы и т.д). Работой над титрами занимаются отдельные люди. Они пишут текст, рисуют, переводят с казахского на русский.

- Если задействовано столько людей, то искусственный интеллект точно не сможет заменить художников и аниматоров?

- У нас был спор касательно искусственного интеллекта, что это немного неэтично. Потому что, когда он обучается, он использует арты художников, которые не давали на это согласие. Может когда-то можно будет интегрировать его в работу, но при условии, что искусственный интеллект будет учиться только на наших рисунках.

- Вы писали, что вы первая студия, которая интегрировала систему Scrum в производство мультфильмов. Расскажите об этом подробнее.

- Мы взяли эту систему у IT. Она позволяет разбить на задачи кадры и понять, за какое время будет выполняться определённый кадр. Есть такое понятие, как спринты, то есть временной промежуток. И так на один спринт мы, например, даём две недели, это условно 30 кадров на команду из пяти человек. То есть команды из разных специалистов мы выстроили так, что каждый из них выполняет поочерёдно свою задачу. Так мы видим, что серия у нас займёт месяц работы. Эта система позволяет творческим людям работать в любое удобное для них время и при этом соблюдать сроки. После того, как режиссёр с командой делают определённый пул работы, в самом конце подключаемся мы, продюсеры и смотрим, какая работа была проделана. Благодаря этому эффективность работы выросла на 150-200%. Эта система хороша тем, что до появления пожара можно отчётливо увидеть дым и решить назревшую проблему.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь при создании анимации?

- Иногда трудно скоординировать ребят и каждому объяснить значимость, так как людей много, и все они творческие. Сложно было найти ребят, которые согласились бы работать с нами и воодушевить их этой идеей. Но сейчас мы достигли того, что мы все как одна большая семья.

- Как вы оцениваете ситуацию с современной казахстанской анимацией?

- Когда я говорю, что работаю в современной анимационной студии, люди реагируют удивлённо, спрашивая: "А что, у нас есть анимация?". Мне становится обидно услышать такое, потому что у нас много студий. Но в силу того, что у них нет медиаподдержки, об этом никто не знает. Тогда не совсем понятно, зачем делается их продукт? Ведь, в первую очередь, он для зрителей. А многие мультфильмы остаются неизвестными.

- Как вы видите будущее казахстанской анимации?

- У казахстанской анимации есть огромный потенциал для развития. Хотя сейчас родители, чьи дети учатся на творческих профессиях, не видят будущего для них. Мы хотим исправить эту ситуацию, чтобы родители увидели, что для их детей в Казахстане есть места для работы и развития. Сейчас мы также работаем над двумя короткометражными проектами для казахстанских и международных фестивалей. Тем самым мы хотим заявить, что в Казахстане тоже есть анимация.

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