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"Хотелось бы поучаствовать в этом": Головкин озвучил условие проведения четвёртого боя с "Канело"
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин допустил вероятность проведения четвёртого боя с Саулем "Канело" Альваресом в обозримом будущем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По словам Геннадия, такое возможно, если их предстоящий на выходных третий бой снова не выявит окончательного победителя противостояния. Напомним, что предыдущие два поединка завершились ничьей и победой Альвареса решением большинства судей.
"Знаете, ты остаёшься в боксе, пока ты востребован. Всегда должно быть предложение. Я скажу больше — у меня есть планы независимо от того, как закончится этот поединок. У меня есть планы и на 160 (фунтов), и на дальнейшую спортивную карьеру. Опять же, если мы говорим за какую-то ничью, и у нас нарисуется четвертый бой — почему бы и нет? Конечно, это будет уже совсем по другим условиям. Но хотелось бы поучаствовать в этом, да", — сказал в интервью американским СМИ Геннадий.
Напомним, бой Геннадия Головкина с Саулем "Канело" Альваресом будут транслировать казахстанские телеканалы.
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