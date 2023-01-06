"Хотели сохранить наш красивый город" - алматинские волонтёры о своей работе во время январских событий

Фото: fergana.agency

BaigeNews.kz продолжает серию материалов, посвящённых годовщине январских событий. В этот раз о своей работе во время ЧП рассказали алматинские волонтёры, которые продолжали работать в те дни, несмотря на свой страх и риск.

Председатель Коордиционного совета воинов-афганцев и других локальный воин Мурат Абдушкуров рассказал, что пятого января прошлого года в самом начале ЧП на базе офиса организации в алматинском Доме Офицеров был создан штаб по оказанию помощи в наведении конституционного порядка в городе.

"К нам обратилось управление здравоохранения, они попросили помочь в охране больниц и роддомов. Тогда мы взяли под своё крыло семь больниц Алматы. В этом принимали участие не только ветераны боевых действий, там были и ветераны вооружённых сил, бывшие силовики, молодёжь и спортсмены. Каждый день выставляли по 170-200 человек. Это за неделю более тысячи человек! Мы объединились, чтобы сохранить наш красивый город в целости и сохранности", - рассказал он.

Абдушкуров добавил, что ветераны и добровольцы также охраняли комплекс в парке 28 панфиловцев от вандалов и мародёров. Кроме того была открыта горячая линия, куда мог обратиться за информацией любой человек.

"Люди частенько обращались по поводу безопасных маршрутов – горожане боялись выходить даже в магазины. Минусом было то, что во время этих событий не работал интернет и мобильная связь, поэтому нам сложно было рассказать о своей деятельности. Но помогло сарафанное радио", - поделился он.

Сейчас же штаб перерос в гражданское движение "Наш дом - Казахстан". Его участники оказываю посильную помощь соотечественникам.

Председатель ОФ "Лига Волонтёров" по Алматы Мади Нуржау рассказал, что их организация занимается волонтёрской деятельностью уже более девяти лет и базируется по всему Казахстану. Её алматинское крыло активно помогало населению в январе прошлого года.

"После январских событий 10-ого января в Алматы начал свою работу волонтёрский штаб. Работали до марта. Штаб находится в двух адресах. От жителей южной столицы Казахстана поступали заявки по различным вопросам, таким как доставка продуктов питания, предоставление услуг социальных работников, юридическая и психологическая консультации. Волонтёры обеспечили горячим питанием около 4000 сотрудников КСК, военнослужащих, принимающих участие в восстановлении жизнедеятельности города, а также студентов, проживающих в домах студентов. Кроме того, штаб обеспечил продовольственными корзинами около 700 малоимущих семей, пенсионеров и инвалидов, пострадавших во время ЧП", - поделился он.

Вместе с тем активисты штаба приняли участие в работах по восстановлению городских зданий. На помощь сотрудникам строительных компаний пришло более 200 молодых людей – членов молодёжных организаций и городского штаба волонтёров. Помимо них в субботнике участвовали неравнодушные жители Алматы, студенты вузов и многие другие.