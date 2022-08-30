Хотели к отцу: двое детей забрались на грузовой поезд в Жамбылской области

Фото: pixabay.com

Братья, девяти и семи лет, получили ранения, отправившись в самостоятельное путешествие, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте. Теперь по этому факту проводится следствие.

По данным полиции, 29 августа в 22.40 по столичному времени в транспортную полицию поступил звонок от 53-летнего пастуха, жителя Жамбылской области, который сообщил, что на перегоне "Тамды-Талас" на вагонах движущегося грузового состава он заметил двух несовершеннолетних детей.

"В ходе поиска сотрудники полиции в течение 40 минут обнаружили 9-летнего мальчика вблизи села Билеколь, а его 7-летнего брата нашли рядом с железнодорожными путями близ станции Жума. Дети госпитализированы в Центральную больницу Таласского района", - отмечается в сообщении.

Выяснилось, что в селе Тамды Жамбылской области братья находились в гостях у бабушки вместе с матерью. Оставшись без присмотра, они решили поехать к своему отцу, который живёт отдельно от семьи в соседнем ауле. Дети забрались на последний вагон грузового поезда. Однако при наборе составом скорости мальчики испугались и спрыгнули недалеко от станции Жума. По этому факту полицией начато досудебное расследование по статье 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).