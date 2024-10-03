Хотела закопать труп: Соседи рассказали подробности об убийстве ребёнка в Боралдае

В Боралдае задержали женщину, подозреваемую в убийстве двухлетней дочери. Сельчане говорят, мать вела себя странно и даже предлагала соседям помочь ей закопать труп возле дерева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В посёлке в 20 километрах от Алматы сейчас только и разговоров, что о жутком происшествии. Женщина, которая всего несколько дней жила в Боралдае, предположительно, убила дочь.

Трагедия случилась во времянке. Соседи говорят, женщина планировала заселиться в комнату. Но успела перевезти только мебель и кое-какие вещи.

Диас Канатов снимает времянку вместе с родными. Молодой человек рассказывает, трагедия случилась ночью.

"Моя мама говорила, что эта женщина прибежала к нам. Говорила, что у ребёнка начались судороги. Оказывается, девочка скончалась под утро. Соседка предложила моей маме похоронить дочку возле дерева. Мои родные подумали, что она неадекватная, и испугались", - сказал сосед Диас Канатов.

О подозреваемой известно мало. 39-летняя женщина воспитывала двоих детей. Её муж - гражданин другой страны. Предположительно, он не жил с семьёй.

Местные говорят: соседка переехала совсем недавно, но уже успела устроить конфликт.

"К нам приехали полицейские. Мы от них услышали, что на теле ребёнка есть синяки. Изначально нас насторожило поведение женщины. Она могла сама начать спор с моей мамой", - сообщил сосед.

Подозреваемую задержали. Она находится в изоляторе временного содержания.

"Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. Проводятся необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", - заявила официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова.

Если вина матери будет доказана, она может отправиться в тюрьму на 12 лет.