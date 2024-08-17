Хотела прыгнуть с восьмого этажа: полицейские сняли на видео спасение девушки в Астане

Столичные полицейские поделились видео отважного спасения девушки, которая хотела прыгнуть с балкона квартиры на восьмом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Сообщение в полицию поступило 16 августа около 14:50.

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Сотрудники полка патрульной полиции: капитан Марат Холдарбеков и старший лейтенант Абзал Кадыров немедленно прибыли на место. Они обнаружили, что девушка уже стояла на перилах балкона. Видя приближающихся полицейских, она решила сделать роковой шаг и отпустила руку. Благодаря молниеносной реакции полицейских трагедии удалось избежать. Они успели в последний момент схватить девушку за руки и предотвратить ее падение.

"Счет шел на секунды. Было ясно, что девушка настроена решительно и готова броситься вниз. Мы, как стражи порядка, должны были оперативно действовать в данной ситуации. Главной целью было спасти жизнь человеку", — говорит инспектор полка патрульной полиции Марат Холдарбеков.

Позже полицейские выяснили, что девушка была нетрезвой, ей оказали медицинскую и психологическую помощь.