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  • Хотела прыгнуть с крыши пятиэтажки: полицейские спасли мать троих детей в Шымкенте
mail.kz Сегодня, 14:08
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Фото: mail.kz

Хотела прыгнуть с крыши пятиэтажки: полицейские спасли мать троих детей в Шымкенте

Патрульные полицейские, рискуя жизнями, спасли жительницу Шымкента от отчаяного шага, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

На пульт "102" поступил звонок от жильцов ЖК "Адия". Жители сообщили, что неизвестная залезла на крышу многоэтажного дома и пытается покончить жизнь самоубийством. 

Дежурный оперативно сбросил сообщение всем экипажам полка патрульной полиции. На вызов первыми прибыли сотрудники первой роты Канат Бишинов и Бейбит Нурпеисов. 

Патрульные полицейские за считанные минуты, рискуя собственными жизнями, смогли взобраться на крышу высотного дома и отговорили женщину от опрометчивого шага. 

Горожанку доставили в районное управление полиции. Как оказалось, у женщины трое детей. После беседы ее передали мужу. В свою очередь ее супруг поблагодарил стражей порядка за службу. Сейчас она находится в кругу семьи.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#спасение
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:08
90
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