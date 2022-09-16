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  • Хотела подарить внукам: пенсионерка похитила POS-терминал, приняв его за телефон
discovered.com.ua Сегодня, 11:25
142
Фото: discovered.com.ua

Хотела подарить внукам: пенсионерка похитила POS-терминал, приняв его за телефон

Карагандинская пенсионерка похитила с прилавка POS-терминал, приняв его за сотовый телефон. Женщина хотела подарить гаджет внукам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкойна Polisia.kz.

Девятого сентября в Старогородской отдел полиции Темиртау поступило заявление от продавца одного из продовольственных магазинов. Женщина заявила о краже POS-терминала – устройства для приёма к оплаты банковских карт. Он находился на прилавке. Сумма ущерба составила 200 тысяч тенге. По данному факту в полиции начали досудебное расследование по статье 188 УК РК - "Кража".

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении торговой точки. На записи видно, как пожилая женщина забирает приобретенный товар и вместе с ним лежащий на прилавке компактный терминал. После этого она спокойно уходит. Причём, покупательница не была постоянным клиентом магазина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя пенсионерка. Она дала признательные показания, пояснив, что посчитала POS-терминал сотовым телефоном и, воспользовавшись невнимательностью продавца, прихватила его. Таким образом женщина решила сделать подарок внукам. POS-терминал уже вернули в магазин. 

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#кража #телефон
Сегодня, 11:25
142
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