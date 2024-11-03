Хотел вернуть рюкзак: в Германии мужчина остановил движущийся поезд

В Германии мужчина остановил движущийся поезд, выбежав на рельсы — по его словам, так он хотел вернуть забытый в вагоне рюкзак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Инцидент произошёл в Баварии. По данным полиции, мужчина вышел прямо на рельсы перед приближающимся поездом S3 на участке перед станцией Малхинг. Поезд, двигавшийся со скоростью 85 км/ч по направлению из Маммендорфа в Хольцкирхен, оказался в крайне опасной ситуации.

Машинистка привела в действие экстренное торможение, остановив поезд всего в двух метрах от мужчины. На вопрос, что он делает, мужчина ответил, что забыл рюкзак в S-Bahn и не уйдёт с рельсов, пока не получит его, так как внутри — ключ от квартиры.

Машинистка, согласовав свои действия с диспетчером, позволила ему зайти в поезд, закрыла двери и доехала до станции Майзах, где ожидала прибытия сотрудников федеральной полиции. Однако мужчина активировал аварийное открытие дверей и сбежал по путям.

Сотрудник службы безопасности Deutsche Bahn потребовал, чтобы мужчина покинул рельсы. В ответ тот пригрозил ему камнем и сделал жест, как будто собирался его бросить. Полиция сообщила, что охранник воспринял это как серьёзную угрозу и отступил.

В результате был поднят вертолёт федеральной полиции, начавшийся поиск привёл к тому, что железнодорожное сообщение на линии S-Bahn между Пасингом и Маммендорфом было остановлено на 45 минут, что также затронуло расписание поездов между Мюнхеном и Аугсбургом. По данным полиции, это вызвало "значительные перебои в железнодорожном движении".

К 21:30 движение было восстановлено. В S-Bahn полицейские действительно нашли его рюкзак, в котором обнаружили документы, указывающие его адрес, и ключ от квартиры. Мужчина до сих пор не найден.

Согласно данным властей, это 29-летний эритреец, который прибыл в Германию в июле 2024 года и проходит процесс получения убежища. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушение закона о пребывании. Теперь против него возбуждены дела за опасное вмешательство в железнодорожное движение и угрозы.