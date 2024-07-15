Хотел просто напугать: за покушение на убийство друга осудили жителя Актюбинской области

В Актюбинской области вынесли приговор мужчине, дважды ударившему ножом в шею своего знакомого. Обвиняемый пояснил, что хотел просто напугать товарища, но суд ему не поверил, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что 1 апреля подсудимый вместе со своим знакомым К. употребляли в цехе ТОО спиртные напитки. Между ними возник словесный конфликт.

"Б. в состоянии алкогольного опьянения взял со стола кухонный нож и нанёс им один удар в область шеи К. Потерпевший нагнулся на стол, а Б. второй раз ножом ударил К. в шею, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Б., предположив, что потерпевший скончался, покинул место преступления. Таким образом, убийство не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам", - сообщили в суде.

Подсудимый в вину в предъявленном ему обвинении не признал. Он сказал, что в ходе словесной перепалки нанёс потерпевшему два касательных удара в область шеи ножом, "хотел просто его напугать". Раскаивается в содеянном, просит прощения у потерпевшего.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал раскаяние подсудимого.

"Б. ранее был осуждён к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления и вновь совершил особо тяжкое преступление, поэтому в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 УК в его действиях признаётся опасный рецидив преступлений. Приговором суда назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, осуждённому назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача психиатра по месту отбывания наказания", - сообщили в пресс-службе СМУС Актюбинской области.

Приговор не вступил в законную силу.

