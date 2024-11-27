Хоть на заборе писать – депутат раскритиковала защиту персональных данных казахстанцев

Депутат Екатерина Смышляева раскритиковала уровень защиты персональных данных казахстанцев, передает BaigeNews.kz.

В депутатском запросе председателю Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка депутат заявила, что в законе о персональных данных установлены условия взятия согласия человека при их использовании, однако на деле они не работают.

"Особенно печальные последствия этого мы видим в реализации сотен мошеннических схем в финансовом секторе. Согласия, которые подписывают получатели услуг финансовых организаций, - очень творческие документы, которые во многом противоречат действующему законодательству", - сказала депутат на пленарном заседании Мажилиса.

Процедура взятия согласий носит фактически принудительный характер. Граждане также вынуждены давать согласие на обработку данных для всех целей сразу, включая рекламные и маркетинговые, без возможности выбора отдельных операций, заявила депутат.

"В согласиях используются общие формулировки, допускающие обработку данных для неопределённых целей. Например, маркетинг ничего общего с банковскими услугами не имеет. При взятии согласия на передачу данных третьим лицам отсутствует чёткий перечень этих самых третьих лиц, которым могут передаваться персональные данные. Нет деталей и о том, как будет происходить передача. Получается, что наши данные можно "хоть на заборе писать", это ведь тоже "передача третьим лицам", - сказала депутат.

Екатерина Смышляева считает, что нужно провести проверку соблюдения требований законодательства о защите персональных данных в банковском секторе, включая порядок получения и содержание согласий.

Также она считает, что нужно пересмотреть действующие исключения в отношении банковских организаций в части контроля соблюдения норм об информационной безопасности.

Напомним, ранее "Казахтелеком" и "AirAstana" оштрафовали за утечку персональных данных казахстанцев.