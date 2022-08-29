Хот-доги, йога и рок-н-ролл. Музыкальный фестиваль Sunset прошел в Нур-Султане

Фото: BaigeNews.kz

В Нур-Султане состоялся музыкальный фестиваль Sunset. Мероприятие походило на территории гольф-клуба. Среди выступающих были известные российские и казахстанские артисты. Этот праздник можно назвать своеобразным прощанием с теплыми летними деньками, которые, к сожалению, в столице длятся не долго. Подробнее о том, каким был концерт - в материале BaigeNews.kz.

С двух часов дня жители столицы стали собираться на территории гольф-клуба. Их встречали палатки с едой, гаражная распродажа, конкурсы и игры на открытом воздухе. За создание атмосферы отвечал диджей Mark Redlights.

Михаил привел на концерт свою жену и маленького ребёнка. Он отметил, что некоторые считают, будто бы детям не место на таких праздниках, но это заблуждение. Вкус к правильному отдыху следует прививать с самых ранних лет, считает глава семейства.

"Мы этим летом уже посещали несколько таких фестов и пикников. Ребёнок в восторге, мы тоже. Особенно жду концертной программы. Честно, не знаком с творческом хедлайнера фестиваля, но мы всегда открыты новому. Буду только рад, если мой плейлист пополнится новыми композициями", - рассказал Михаил, пока стоял вместе с сыном в очереди за хотдогами.





А вот Анара очень хотела поучаствовать в мастер-классе по йоге, но в итоге не решилась - побоялась, что не осилит программу, которая, к слову, была ориентирована на новичков.

"Мы с подругой узнали о фестивале через Instagram. Сразу же купили билеты! Здесь же будут выступать группа Pompeya! Очень хочу, чтобы они исполнили трек "90". Кажется, это их первое выступление в Нур-Султане, поэтому нельзя пропускать такое историческое событие! Из других мероприятий хотела позаниматься йогой, но в итоге сделала выбор в пользу сэндвичей", - поделилась она.



Хедлайнером музыкального фестиваля стала московская группа Pompeya. Они исполняют свои композиции на английском языке, а источником идейного вдохновения участники группы называют музыку диско и фанк 70-х, инди и поп-музыку 80-х и 90-х. Помимо них, выступали певица Dequine, а также рок-группа KomancheroS.





Dequine давно покорила не только казахстанских слушателей, но и ценителей прекрасного из СНГ, а KomancheroS по праву считаются самыми желанными гостями на любом казахстанском (и не только) фестивале. Их называют одной из лучших кавер-групп страны, исполнители известны и оригинальными композициями.



"Я был на прошлом фесте в гольф-клубе, мне очень нравится здешняя атмосфера. Интересно, что люди, которые ходят сюда - весьма аккуратны и вежливы, никто не ссорит, не плюются. Правда, в этот раз маловато мусорных контейнеров, но, я думаю, что просто организаторы не ожидали такого наплыва посетителей", - сказал Арман, один из гостей фестиваля.







Выступления артистов и вся программа фестиваля длились до половины одиннадцатого ночи. После этого организаторы предоставили всем желающим автобусы, чтобы они могли добраться до города.