Хостел и пельменный цех работали в здании детсада в Степногорске
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В здании одного из детских садов Степногорска работали пельменный цех, мини-пекарня и хостел для работников различных организаций и предприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.
Соседство, идущее вразрез с существующими нормамии правилами, выяснила проверка прокуратуры. Руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Степногорска подписала заключение о соответствии детского сада санитарным правилам и гигиеническим нормам, не посещая объект.
Замещавшая её во время отпуска сотрудница рассказала, что, уходя в отпуск, руководительница дала задание: в случае поступления заявления из этого детсада не выходить на объект, так как она уже составила заключение.
В итоге неправомерно выданное заключение отменили. Члены совета по этике рекомендовали объявить в отношении чиновницы предупреждение о неполном служебном соответствии.
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