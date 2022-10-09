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  • Хорваты Мектич и Павич победили в парном разряде ATP 500 Astana Open
ФТК Вчера, 17:09
366
Фото: ФТК

Хорваты Мектич и Павич победили в парном разряде ATP 500 Astana Open

Олимпийские чемпионы Токио и победители Уимблдона – 2021, хорваты Никола Мектич и Мате Павич со счётом 6:4, 6:2 обыграли французов Адриана Маннарино и Фабриса Мартена в финале парного турнира в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

За победу на соревнованиях в Казахстане Мектич и Павич получат 500 рейтинговых очков и 116,710 долларов США призовых. Хорваты завоевали 14-й совместный титул ATP и пятый в текущем сезоне.
 
На пути к финалу Никола и Мате обыграли такие пары, как Рохан Бопанна и Матве Мидделкоп (7:6, 6:2), Иван Додиг и Остин Крайчег (7:6, 6:3) и Марсель Гранольерс и Орасио Себальос (3:6, 7:6, 10:7).

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#спорт
Журналист
Вчера, 17:09
366
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