Хорошую подготовку к референдуму по АЭС отметил американский наблюдатель

Вице-председатель Комиссии по содействию выборам в Соединенных Штатах Америки Дональд Палмер оценил проведение референдума по АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я вижу, что на тех участках, где мы были, достаточно много наблюдателей. Они могут спокойно выполнять свою работу. Сидят и фиксируют, как идёт процесс голосования. Это результат хорошей подготовки к референдуму, которая, по моей информации, шла несколько месяцев. Действительно, заметно, что проделана большая работа", - сказал Дональд Палмер.

Говоря об особенностях данного референдума, эксперт отметил, что на рассмотрение вынесен довольно специфический вопрос, связанный с будущим атомной энергетики Казахстана.

Также Палмер отметил, важность проведённых в Казахстане масштабных демократических реформ.

"Для США важно, чтобы голосование было открытым и прозрачным. Я впервые в Казахстане, и это большая возможность для меня изучить систему по выборам и референдуму Казахстана получше, участвуя в референдуме", - сказал он.

По данным на 16:00, бюллетени получили 57,68% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования.

Самая высокая явка на референдум зафиксирована в Туркестанский области – 70,73%, Актюбинской области – 68,41%, Восточно-Казахстанской области – 68,33%, Костанайской области – 67,57%. Самая низкая явка - в Алматы - 20,57%.