В минувшие выходные в алматинском Fantasy Park произошёл тревожный инцидент: один из популярных аттракционов — "Ромашка" — внезапно остановился на высоте, оставив пассажиров подвешенными в воздухе. Среди застрявших были как взрослые, так и дети, передаёт BaigeNews.kz.

К счастью, всё обошлось без пострадавших. Технические службы парка оперативно устранили неисправность, и спустя несколько минут посетителей благополучно спустили на землю. Работа аттракциона была возобновлена.

Причины сбоя пока неизвестны. Администрация парка на момент публикации не предоставила официальный комментарий.

Между тем, в соцсетях начали активно обсуждать инцидент. Горожане высказывают обеспокоенность состоянием оборудования в городских парках:

"Менять пора всё в парках, всё старое скрипит, еле работает";

"Хорошо, что вниз головой не остановилась";

"В 2008-м тоже что-то случилось. Не в первый раз такое";

"Кататься на таких аттракционах — это проверка судьбы";

"У нас всё старое".

Инцидент стал поводом для дискуссии о техническом состоянии городских развлечений и безопасности посетителей. Некоторые призывают провести ревизию оборудования и заменить устаревшие аттракционы.

В феврале мы писали о том, что парк аттракционов снесут в Шымкенте. Это место обрело печальную известность после трёх смертей.