"Хорошо, что не вниз головой": в Алматы аттракцион с людьми завис в воздухе
Аттракцион "Ромашка" застрял на высоте в Fantasy Park Алматы.
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В минувшие выходные в алматинском Fantasy Park произошёл тревожный инцидент: один из популярных аттракционов — "Ромашка" — внезапно остановился на высоте, оставив пассажиров подвешенными в воздухе. Среди застрявших были как взрослые, так и дети, передаёт BaigeNews.kz.
К счастью, всё обошлось без пострадавших. Технические службы парка оперативно устранили неисправность, и спустя несколько минут посетителей благополучно спустили на землю. Работа аттракциона была возобновлена.
Причины сбоя пока неизвестны. Администрация парка на момент публикации не предоставила официальный комментарий.
Между тем, в соцсетях начали активно обсуждать инцидент. Горожане высказывают обеспокоенность состоянием оборудования в городских парках:
- "Менять пора всё в парках, всё старое скрипит, еле работает";
- "Хорошо, что вниз головой не остановилась";
- "В 2008-м тоже что-то случилось. Не в первый раз такое";
- "Кататься на таких аттракционах — это проверка судьбы";
- "У нас всё старое".
Инцидент стал поводом для дискуссии о техническом состоянии городских развлечений и безопасности посетителей. Некоторые призывают провести ревизию оборудования и заменить устаревшие аттракционы.
В феврале мы писали о том, что парк аттракционов снесут в Шымкенте. Это место обрело печальную известность после трёх смертей.
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