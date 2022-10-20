Хороший пример МСБ: президент посетил фабрику, куда трудоустраиваются социально уязвимые казахстанцы

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Во время рабочего визита в Жетысускую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой ТОО "Жетысуская швейная фабрика "Айсұлу", которая открылась в июне в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На фабрике работают преимущественно граждане, относящиеся к социально незащищённым слоям населения — 26 многодетных матерей, 36 матерей-одиночек, 11 граждан с ограниченными возможностями.

По словам руководителя предприятия, на производстве созданы безопасные условия труда, работники обеспечены бесплатным трёхразовым питанием, предусмотрен транспорт для развозки персонала.

Сегодня предприятие на современном швейном оборудовании осуществляет пошив одноразовых медицинских изделий (масок, халатов, комбинезонов) и спецодежды.

Касым-Жомарт Токаев назвал фабрику хорошим примером развития малого и среднего бизнеса в области.

Президент, положительно оценив работу предприятия, пожелал коллективу дальнейших успехов.