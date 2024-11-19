Хорошие условия иногда играют злую шутку – уехавший в США казахстанский таеквондист

Казахстанский таеквондист Алишер Шамов, которому сейчас всего 21 год, покоряет США. Оставаясь действующим атлетом, он уже постигает мастерство тренера и судьи, но работать по этим двум направлениям пока за океаном не может – статус студенческой визы не позволяет. Корреспонденту BaigeNews.kz Алишер высказал своё мнение о различии казахстанской и американской методик тренировок и поведал о секретах успеха в единоборствах.

- Как и когда вы начали заниматься таеквондо? Какие были условия для занятий?

- В шестилетнем возрасте я вместе с семьёй переехал в Караганду, и с этого момента начинается отсчёт моей спортивной карьеры. Фактически в Казахстане я тренировался в одном и том же карагандинском зале, в одном и том же клубе, у одного и того же тренера. Первое время условия были, не сказать, что хорошие. Но, возможно, это пошло на пользу многим, так как с некоторыми атлетами хорошие условия иногда играют злую шутку. Можно сказать, спартанские условия закалили характер и волю к победе.

- И за такие спартанские, как вы сказали, условия, наверное, ещё и приходилось платить вашим родителям?

- Перед тем, как ответить, хотел бы подчеркнуть, что я занимаюсь таеквондо по версии ITF, а это неолимпийский вид спорта, в отличие от таеквондо WTF, представленном на Олимпиаде. Когда я пришёл в секцию, таеквондо ITF только набирало обороты в Казахстане, естественно, занятия были платными. Родители оплачивали мои тренировки до тех пор, пока я не начал выступать на международных аренах, на чемпионатах области и Казахстана. Сейчас, конечно, ситуация изменилась и есть секции у нас в городе, где проводят бесплатные занятия для детей.

- Как вы считаете, должны ли быть секции платными или их стоимость должно субсидировать государство? Как обстоят дела с секциями для детей в США – они платные или бесплатные ?

- Я считаю, что секции должны быть бесплатными. Несмотря на трудности, спорт с каждым днём развивается у нас в стране, таланты имеются у ребят и девчат, и я надеюсь, что в будущем в Казахстане будет много чемпионов мира, чемпионов Азии, Европы. А результаты высокие, в свою очередь, напрямую связаны с привлекательностью нашего вида спорта у спонсоров в свете предстоящего сокращения финансирования неолимпийских видов. Сейчас у нас в таеквондо ITF есть немало успехов и это говорит о том, что всего можно добиться своими и общими усилиями и это даёт основания смотреть в будущее с оптимизмом. А если команда не развивается, стоит на месте, никто такой вид спорта спонсировать не будет. Эта истина актуальна и для Казахстана, и для общемировой практики.

В США секции точно так же, как и в Казахстане, в основном платные, только единичные клубы тренируют детей бесплатно. Далее, если ребёнок перспективный, показывает результаты, то в дальнейшем для него занятия становятся бесплатными. В целом таеквондо ITF на определённо высокой стадии развития.

из личного архива Алишера Шамова

- Тем не менее, вы сейчас в США… Каковы ваши связи со сборной Казахстана?

- Я выступал в сборной, и скажу больше: я на данный момент являюсь членом сборной Казахстана по таеквондо ITF. Мой дебют состоялся в 2018 году, когда отобрался на чемпионат Азии. Сам отбор проходил в Алматы в 2018 году, с того момента я являюсь членом национальной сборной РК.

- Какая медаль для вас самая ценная?

- Каждая медаль доставалась мне "кровью и потом", так как это результат большого труда, длинного пути. Но всё же я могу отметить мою самую главную медаль на сегодняшний день – это серебряная медаль чемпионата мира 2019 года в Болгарии. На этом турнире участвовало более 100 стран и бились более 2000 участников. Туда я ехал, желая занять любое призовое место, а стал вице-чемпионом.

- Насколько популярно было таеквондо ITF в Казахстане в то время, когда вы сами занимались, и в настоящее время?

- Это довольно молодой вид спорта и с каждым днём он развивается, с каждым днём федерация таеквондо ITF открывается в новой стране, в новом городе. Это очень молодая, перспективная, быстрорастущая версия. Я надеюсь на то, что в дальнейшем таеквондо ITF станет олимпийским видом спорта. Я за свою карьеру видел, какими быстрыми темпами развилось таеквондо ITF в Казахстане и мире.

- Знаю, что вы, несмотря на молодой возраст, начали в США постигать азы судейства и тренерского ремесла. Каких успехов в этом достигли?

- Да, судейством и тренерством начал интересоваться в 2020 году во время пандемии. Сейчас могу сказать, что когда я сам занимался таеквондо, не осознавал, что в этом спорте есть столько нюансов. Сейчас приходит понимание, что таеквондо – это не просто единоборство, а это, можно сказать, борьба умов. Когда ты – атлет, не задумываешься о мелких деталях, не учитываешь время раунда, в каких промежутках поединка нужно применять больше усилий, в каких – меньше. Можно про это целую книгу написать. Уверен, что многие нюансы спортсмен не может замечать, в отличие от судьи и тренера.

- Значит, вы уже переходите на тренерскую и судейскую работу?

- Да, я прибыл в США в 2023 году. Но я никогда не бросал спорт, для меня это уже стиль жизни. Я тренируюсь каждый день как физически, так и ментально, у меня большие планы, связанные с этим спортом, и надеюсь, никогда не прекращу заниматься этим делом. Был перерыв в 2023 году в связи с травмой, но я уже вернулся в соревнования. В феврале 2024 года в Нью-Йорке на турнире Golden Warrior USA я занял второе место. Были очень конкурентные бои, но простой в соревновательной деятельности дал о себе знать.

- В целом, можете назвать несколько главных различий между подходом к тренировкам в Казахстане и США?

- Каждая страна имеет свои различия в этом спорте как в тренировках, так и в тактике на соревнованиях. Разные ментальные подходы к тренировкам, к выступлениям. Но мне кажется, что в современном таеквондо формируются индивидуальные, так скажем, школы, когда тренер собирает из лучших элементов всё лучшее и вырабатывает свою методику. Такой я вижу свою миссию – собрать всё самое лучшее с разных стран, сочетать со школой своей страны и создать полноценную собственную методику тренировок.

- Спасибо за интервью!