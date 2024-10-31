Хорошие новости для путешественников и туристов: Казахстан запускает новые авианаправления

Стало известно, что с начала осенне-зимнего периода авиакомпания Air Astana запускает новые международные направления в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия, а также увеличивает количество рейсов по действующим маршрутам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Так, авиакомпания с 26 октября т.г. открыла новое авиасообщение по маршруту Астана – Пхукет (Таиланд) с частотой 3 рейса в неделю.

Кроме того, есть другие направения:

с 26 октября открыла авиасообщение по маршруту Атырау – Дубай (ОАЭ) с частотой 2 рейса в неделю;

с 28 октября запускает Алматы – Фукуок (Вьетнам) с частотой два рейса в неделю и дальнейшим увеличением до пяти рейсов в неделю с декабря т.г.;

с 29 октября запускает авиасообщение по маршруту Алматы – Медина (Саудовская Аравия) с частотой два рейса в неделю;

с 30 октября запускает авиасообщение Астана – Абу-Даби (ОАЭ) с частотой два рейса в неделю;

с 12 декабря запускает авиасообщение по маршруту Алматы – Абу-Даби (ОАЭ) с частотой два рейса в неделю.