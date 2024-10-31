Хорошие новости для путешественников и туристов: Казахстан запускает новые авианаправления
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Стало известно, что с начала осенне-зимнего периода авиакомпания Air Astana запускает новые международные направления в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия, а также увеличивает количество рейсов по действующим маршрутам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
Так, авиакомпания с 26 октября т.г. открыла новое авиасообщение по маршруту Астана – Пхукет (Таиланд) с частотой 3 рейса в неделю.
Кроме того, есть другие направения:
- с 26 октября открыла авиасообщение по маршруту Атырау – Дубай (ОАЭ) с частотой 2 рейса в неделю;
- с 28 октября запускает Алматы – Фукуок (Вьетнам) с частотой два рейса в неделю и дальнейшим увеличением до пяти рейсов в неделю с декабря т.г.;
- с 29 октября запускает авиасообщение по маршруту Алматы – Медина (Саудовская Аравия) с частотой два рейса в неделю;
- с 30 октября запускает авиасообщение Астана – Абу-Даби (ОАЭ) с частотой два рейса в неделю;
- с 12 декабря запускает авиасообщение по маршруту Алматы – Абу-Даби (ОАЭ) с частотой два рейса в неделю.
"Авиакомпания Air Astana также увеличивает количество рейсов в Дубай из гг. Алматы (с 7 до11 рейсов в неделю) и Астана (с 7 до 9 рейсов), по маршруту Астана – Сеул (с 2 до 3 рейсов).
Открытие новых авиамаршрутов, а также увеличение количества рейсов по действующим направлениям предоставит возможность пассажирам больше возможностей для планирования отдыха в зимний период, а также во время новогодних каникул", - говорится в сообщении.