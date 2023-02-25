"Хоргос" возобновит работу в ближайшее время — Смаилов

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании в Талдыкоргане отметил, что одним из перспективных направлений в области Жетысу остается развитие логистики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер напомнил, что с начала пандемии простаивал Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", однако в настоящее время с китайской стороной достигнуто соглашение по его открытию.

"Хоргос" должен начать свою работу в ближайшее время. Теперь необходимо ускорить подготовительные процессы и обеспечить взаимодействие всех структур, задействованных в деятельности Центра", — сказал глава Правительства.

Алихан Смаилов также отметил важность своевременного запуска намеченных инвестиционных проектов и обеспечения региона социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам.

Также на совещании по развитию области Жетысу премьер-министр отметил, что в рамках исполнения предвыборной программы главы государства вопросам развития сельских территорий и агропромышленного сектора республики в ближайшие годы будет уделяться самое пристальное внимание. Это в том числе подразумевает принятие мер по повышению доходов и качества жизни сельчан.

По его словам, акимату области совместно с Минэкологии необходимо обеспечить качественную модернизацию ирригационных сетей и своевременную сдачу в эксплуатацию водных объектов. Еще одним актуальным вопросом остается возврат неиспользуемых земель в госсобственность.

"Несмотря на проводимую местными исполнительными органами работу, в области все еще не используется 857 тысяч гектар сельхозземель. При этом потребность населения в пастбищных угодьях составляет более 680 тысяч гектар. Нужно проработать механизмы передачи земель вокруг сельских населенных пунктов их жителям для выпаса скота. Работу в этом направлении следует усилить", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В части инженерной инфраструктуры глава Правительства указал на то, что уровень износа используемых канализационных сетей достиг 58 процентов, и отметил необходимость активизировать работу в данном направлении со стороны акимата.