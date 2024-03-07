Хор из 500 школьников исполнил песню для мам в Актау
Сегодня, 17:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
115Фото: скриншот видео
Хор из 500 актауских школьников поздравил всех матерей Казахстана с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Мероприятие организовал отдел образования в рамках "Единой программы воспитания".
В состав хора вошли учащиеся 4-5 классов школ №8, 14, 15, 23. Они исполнили песню "Анашым".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Племянника миллиардера Утемуратова осудили на пять лет в Казахстане
- Как обманывают казахстанских покупателей, рассказал мажилисмен
- Где Сатпаевы, Есеновы, Маргуланы? – мажилисмен возмутился поддержкой учёных в Казахстане
- Какие мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом, рассказали в Минфине
- Избитый в Караганде водитель скорой помощи подал иск