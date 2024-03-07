Хор из 500 школьников исполнил песню для мам в Актау

Хор из 500 актауских школьников поздравил всех матерей Казахстана с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.



Мероприятие организовал отдел образования в рамках "Единой программы воспитания".

В состав хора вошли учащиеся 4-5 классов школ №8, 14, 15, 23. Они исполнили песню "Анашым".