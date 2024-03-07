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Хор из 500 школьников исполнил песню для мам в Актау

Сегодня, 17:05
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скриншот видео Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: скриншот видео

Хор из 500 актауских школьников поздравил всех матерей Казахстана с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Мероприятие организовал отдел образования в рамках "Единой программы воспитания".

В состав хора вошли учащиеся 4-5 классов школ №8, 14, 15, 23. Они исполнили песню "Анашым".

 
 
 
 
 
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Публикация от АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@aktau_akimdigi)

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