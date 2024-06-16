Хомячковая болезнь: какую опасность несёт популярная игра

Число игроков в Hamster Kombat, где нужно бессчётное количество раз нажимать пальцами на хомячка и собирать таким образом монетки, перевалило за 150 миллионов человек. Все они десятки раз в день заходят в Telegram в наежде, что в будущем игровые деньги превратятся в настоящую криптовалюту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на HiNews.

Изначально казалось, что это просто забава — игра не требует никаких вложений, кроме огромного количества времени. Но на деле игроки стали уделять игре настолько много внимания, что она начала представлять угрозу для их психического здоровья, считают специалисты.

Как минимум один игрок уже оказался в психиатрической лечебнице, а недавно появилась новость о несчастном случае, который привел к смерти чрезмерно увлеченного подростка. Многие специалисты предупреждают об опасности Hamster Kombat для детей, а власти Узбекистана предупредили, что в будущем игроки могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Детский психолог Наталья Наумова поделилась с "Известиями" тем, что игра может привести к проблемам с психикой. По ее словам, если у ребёнка возникнет сверхидея набрать как можно больше монет в игре, он может пожертвовать ради этого общением с людьми и даже сном. Это весьма ожидаемо, потому что многим людям свойственно гнаться за легкими деньгами.

К тому же, игры похожие на Hamster Kombat стимулируют выработку гормона дофамина. Когда игрок быстро получает миллион монет, он ощущает радость. Когда он повышается до нового уровня — радости еще больше. Людям нравится все, что приносит удовольствие, особенно если ради этого не надо прикладывать больших усилий. Одержимость игрой может привести не только к проблемам со сном, но и плохо отразиться на учёбе и качестве жизни в целом.

"Чтобы не было таких зависимостей, родителям следует максимально разнообразить досуг ребенка. Выбирать для него увлечения, в которых он будет чувствовать себя значимым, будет находиться в окружении единомышленников, которые будут его ценить и хорошо к нему относиться", — отметила психолог.

В "Хомячка" играют не только дети, но и взрослые мужчины и женщины. В надежде собрать много монет и разбогатеть, некоторые игроки покупают десятки смартфонов, то есть вкладывают в это дело настоящие деньги. И это при том, что никто не дает гарантии того, что они что-то получат.

Специалист по криптовалютам Евгений Каминский считает, что заработать через Hamster Kombat смогут только блогеры и другие публичные личности, которые пригласили в игру сотни людей. А прибыль остальных может оказаться такой маленькой, что они пожалеют, что уделили игре настолько много времени. Нетрудно догадаться, что некоторые люди из-за этого могут впасть в депрессию.

К сожалению, игра уже привела к несчастным случаям. Ее жертвами стали подростки из российских городов.

Например, 13 июня появилась новость о том, что подросток из Тюмени из-за игры оказался в психиатрической больнице. По данным местных СМИ, 14-летний юноша каждый день ставил будильники с интервалом в 3 часа, чтобы заходить в игру и забирать накопившиеся монеты. Он не останавливался даже ночью, что привело к бессоннице и даже галлюцинациям. К счастью, в больнице состояние пациента улучшилось и он начал восстанавливаться.

В Самаре один из юных игроков настолько увлекся набором монет, что решил поиграть даже во время принятия ванны. Его смартфон был подключен к зарядке и случайно выскользнул из рук. Это привело к удару электрическим током и подросток погиб.

А в Узбекистане любителям "хомячка"будет грозить арест и крупный штраф, потому что в стране запрещены незаконное приобретение, сбыт или обмен криптовалют.