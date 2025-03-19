Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 марта предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

Не успели жители северных регионов порадоваться весенней капели, как на их территорию начнет смещаться холодный антициклон. Он будет вытеснять циклон, который 21 марта принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра с метелями.

И уже 22-го марта антициклон достигнет северные регионы принося с собой прекращение осадков, и морозы в ночные часы до 5-10 градусов.

Антициклон не оставит без внимания и юг Казахстана, прижимая фронтальные системы к горам, вызывая дожди и понижение температуры воздуха.