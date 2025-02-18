Сегодня, 15:28

Сегодня, 15:28

Синоптики рассказали о потеплении в трех казахстанских мегаполисах, передаёт BaigeNews.kz.

Прогноз погоды по Астане:

19 февраля: переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 4-6 мороза.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 3-5 мороза.

21 февраля: переменная облачность, днем небольшой снег, поземок. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-востчоный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 4-6 мороза.

В Алматы:

19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 4-6 тепла.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

21 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

В Шымкенте:

19 февраля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 11-13 тепла.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 10-12 тепла.

21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 12-14 тепла.