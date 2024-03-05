Холдинг "Байтерек" поддержал казахстанский бизнес более чем на 2,6 трлн тенге

В 2023 году "АО "НУХ "Байтерек" в 2023 году поддержал казахстанский бизнес на более чем 2,6 трлн тенге. Об этом на заседании правительства сообщил председатель правления холдинга Рустам Карагойшин, передаёт BaigeNews.kz.

"Общая финансовая поддержка бизнеса по линии Холдинга по итогам 2023 года составила более 2,6 трлн тенге. В рамках поддержки предпринимательства объем финансирования крупных проектов и лизинговых сделок по линии БРК составил 689,2 млрд тенге", - сказал глава холдинга.

В части поддержки малого и среднего бизнеса Фондом Даму оказана поддержка 23,9 тыс. проектам на общую сумму кредитов порядка 1,57 трлн тенге.

В рамках развития экспортного потенциала сумма поддержки составила по линии БРК и KazakhExport составила 716 млрд тенге.

"В ближайшие три года Байтерек видит возможность в оказании комплексной поддержки предпринимательства в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инфраструктура, транспорт и логистика, и последнее, но не по значимости, жилищное строительство", - отметил Карагойшин.

Холдингом будут реализованы меры поддержки и взращивания лидеров в каждой отрасли для выявления лидеров отраслей, которые будут являться точками роста экономики.

"Сектор АПК остро нуждается как в инвестициях, так и в оборотном капитале. В этой связи, дочерними организациями Холдинга в сфере АПК будет проделана работа по увеличению объемов финансирования сельского хозяйства.

На сегодня существует проблема низкого покрытия сельской местности мерами господдержки МСБ и программами по приобретению доступного жилья. В этой связи будут предприняты меры по увеличению охвата сельского предпринимательства мерами поддержки Холдинга с дальнейшим развитием точечных региональных программ, а также будет увеличен охват сельского населения программами приобретения доступного жилья", - отметил Рустам Карагойшин.