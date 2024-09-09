"Холанд ходил пешком"- эксперты о матче казахстанцев против сборной Норвегии и шансах со Словенией

Сборная Казахстана по футболу начала новый квалификационный отбор на чемпионат мира. Команда выступает в группе B вместе с Норвегией, Австрией и Словенией. Первый матч под руководством Станислава Черчесова сборная провела в Алматы против соперников из Норвегии. Встреча завершилась вничью, несмотря на наличие в составе команды гостей звёзд мирового футбола — Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора.

Следующий матч сборной Казахстана состоится на выезде 9 сентября против Словении. Смогут ли казахстанцы победить? Можно ли назвать ничью против Норвегии успехом? И как состоялся дебют Станислава Черчесова на посту тренера сборной? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Холанд в Алматы

Впервые за несколько лет сборная Казахстана по футболу провела матч в Алматы. Противником стала команда из Норвегии, в составе которой выступают два претендента на "Золотой мяч".

Приезд суперзвезды "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда вызвал настоящий ажиотаж. Многие казахстанцы были удивлены таким интересом к иностранному игроку и задавали вопросы своим соотечественникам: "За кого вы болеете — за Норвегию или Казахстан?"

Учитывая огромный опыт и популярность норвежского спортсмена, от матча ожидали большего. Однако встреча завершилась мирной ничьёй — 0:0.

Результат был воспринят как сенсация в зарубежных СМИ, ведь Норвегия занимает высокие позиции в рейтинге ФИФА, находясь почти в топ-50, тогда как Казахстан стабильно находится за пределами сотни.

Что касается самого матча, то первый тайм прошёл под полным контролем гостей, которые владели мячом и создали множество моментов. Феликс Мюре едва не забил, попав в перекладину, но счёт так и не был открыт. Во втором тайме ситуация практически не изменилась: Эрлинг Холанд в упор ударил в штангу, а главный тренер казахстанцев Станислав Черчесов предпринимал попытки усилить игру с помощью замен. Гости продолжали прессинговать, но им не удалось реализовать свои шансы.

9 сентября сборная Казахстана в Любляне встретится с командой Словении.

Неудобный соперник

Казахстанский футбольный эксперт Булат Есмагамбетов отметил, что Норвегия была фаворитом в матче против Казахстана.

"Любой турнир начинается с важной задачи: в первом матче главное — не проиграть. Фаворитом в поединке была сборная Норвегии, что подтверждается их трансферной активностью. До матча возникали опасения, что норвежские футболисты смогут контролировать ход игры. Однако у них были моменты, которые они не реализовали. С другой стороны, наша команда играла, в первую очередь, от обороны. Главной задачей было не пропустить гол и, если появится возможность, контратаковать", — сказал специалист.

По его мнению, обе команды не выполнили своих задач. Норвегия должна была уверенно победить, а Казахстан — создать возможности для атаки. Тем не менее, для Казахстана это оказался неплохой опыт.

Казахстанцы больше защищались, но контратак у них практически не получилось, считает Булат Есмагамбетов. В результате у нашей сборной было значительно меньше ударов по воротам, чем у норвежцев.

"Норвегия не смогла пройти на чемпионат мира и чемпионат Европы, и это, вероятно, говорит о проблемах в их игре. Футбол — командный вид спорта, и особое значение имеет взаимодействие между нападающими и партнёрами по команде. Заметил, что Эрлинг Холанд в этот раз не проявил себя, не играл активно, почти "ходил пешком". Я ожидал от него большей активности. Это, безусловно, был один из худших матчей в его карьере", — сказал эксперт.

По мнению Есмагамбетова, сборная Норвегии не показала ничего выдающегося. Был контроль мяча и передачи, но давление на ворота казахстанцев норвежцы не создали.

Сборная Казахстана проведёт второй матч против Норвегии в ноябре, но уже на выезде. Поэтому казахстанцам будет сложнее, считает Булат Есмагамбетов.

Что касается предстоящей встречи со сборной Словении, то в прошлом квалификационном раунде за выход на чемпионат Европы в двух матчах против этой команды казахстанцы не смогли одержать победы.

"Словения — неудобный соперник, поскольку в их команде много футболистов, играющих в европейских клубах. У них атакующий стиль, создают множество моментов. Если мы сможем выдержать их давление, нам повезёт. Если нет — они обязательно забьют. Это очень мастерская команда, и я считаю, что они сильнее норвежцев", — заключил эксперт.

"Не все игроки в оптимальной форме"

Известный спортивный комментатор Ербол Каиров считает, что результат игры сборной Казахстана против Норвегии является хорошим. При этом он добавил, что казахстанская команда не смогла показать всё, на что способна, не все футболисты находятся в оптимальной форме.

"Зайнутдинов не играл последние три-четыре месяца за свой клуб из-за травмы. Что касается Самородова, то он пропустил игры "Ахмата" из-за повреждения и лечился в Казахстане. Абат Аймбетов только начал набирать форму. Нам не удалось сыграть в атаке остро и креативно, как в предыдущем цикле, но под руководством Черчесова команда, я надеюсь, будет постепенно прогрессировать. Это хороший результат, болельщики должны быть довольны. Однако мы должны стремиться играть только на победу", — сказал комментатор в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

Он считает, что Станислав Черчесов, как и любой зарубежный специалист, не сможет подготовить команду за четыре дня так, чтобы она играла креативно и ярко в атаке. Поэтому то, что мы увидели в Алматы — это максимум на сегодня.

"Я надеюсь, что в игре против Словении мы сможем выступить ярче, раскрепощённее и без лишнего давления со стороны общественности и болельщиков. Будем надеяться, что нам удастся сыграть креативно. Какие-то перестановки в составе будут, так как игра каждые три-четыре дня — это серьёзная нагрузка, учитывая логистику и сложный календарь", — добавил эксперт.

Ербол Каиров отметил, что известных футболистов, как Холанд, часто критикуют — от них много ждут.

"Да, он забил семь мячей в АПЛ, сделал два хет-трика, и он мог бы как минимум раз отличиться в матче в Алматы. Но честь и хвала Шацкому, Алипу, Марочкину, Касыму и другим футболистам, которые смогли нейтрализовать его. Я думаю, что он не играл в полную силу. Проблемой стал и 11-часовой перелёт, что также сказалось на его игре. Я думаю, что в Осло нас ждёт совершенно другая игра", — сказал эксперт.

Ербол Каиров напомнил, что в предыдущих играх против Словении казахстанцам не хватило удачи, и в каких-то моментах судья был более лоялен к словенским игрокам.

"Надеюсь, что мы сможем взять реванш. В составе Словении есть три-четыре игрока европейского уровня, и я рассчитываю, что мы сможем показать себя на морально-волевых качествах. Понятно, что некоторые игроки не имеют должной игровой практики, что отмечал и Черчесов. Однако современные тренировочные методики позволяют привести футболистов к общему стандарту, чтобы они находились на пике формы и проявили себя в критический момент. Я надеюсь, что сборная Казахстана именно в этой игре покажет свои лучшие качества", - заключил эксперт.

Прямая трансляция матча Словения — Казахстан начнётся в 23:35 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Фото: КФФ