Хоккейный клуб "Сарыарка" вернули государству, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карагандинской области.

Напомним, 12 июля 2023 года президент подписал закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов".

"Основными задачами является выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов, а также установление причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов. Органами прокуратуры возвращены государству 37 незаконно выданных земельных участков, а также хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 миллионов тенге", - говорится в сообщении.