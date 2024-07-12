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Хоккейный клуб "Сарыарка" вернули государству

Сегодня, 12:35
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
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Фото: olympic.kz

Хоккейный клуб "Сарыарка" вернули государству, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карагандинской области.

Напомним, 12 июля 2023 года президент подписал закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов".

"Основными задачами является выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов, а также установление причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов. Органами прокуратуры возвращены государству 37 незаконно выданных земельных участков, а также хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры проверяют законность приватизации государственного имущества.

"В целях восстановления экономических интересов государства, по всем незаконно приобретенным и приватизированным объектам государственной собственности будут приняты меры прокурорского надзора и реагирования", - добавили в надзорном органе.

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